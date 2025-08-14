【お盆 15日に混雑するのはどこ？】坂戸西SIC付近や小仏TN付近で最長30キロ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 高速道路 渋滞予測2025】
お盆シーズンが始まってきょう(14日)で8日目です。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...
【画像を見る】15日はどこが混む？ NEXCO東日本・中日本・西日本
□上り：8月11日(月・祝)・8月15日(金)・8月16日(土)
と見ています。
お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。
「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【東日本】
【画像①】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）
□東北自動車道
〈上り〉
・岩舟JCT→加須IC 加須IC付近 25キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 15キロ
・白河IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 15キロ
□常磐自動車道
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 15キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 30キロ
・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ
□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ
・圏央鶴ヶ島IC→入間IC 狭山PA付近 10キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 30キロ
・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ
・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ
□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ
□長野自動車道
〈上り〉
・松本IC→岡谷IC 岡谷IC付近 15キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ
・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ
「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【中部】
【画像②③】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）
□中央自動車道
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 15キロ
□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ
□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ
□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ
「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【関西】
【画像④～⑧】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ
・草津JCT→京都南IC 旧山科BS付近 15キロ
□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 15キロ
□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ
□中国自動車道
〈上り〉
・神戸三田IC→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ
・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 山陽自動車道から 20キロ
□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT 尼子山TN付近 15キロ
「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【中国・四国】
【画像⑨】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□山陽自動車道
〈上り〉
・広島東IC→西条IC 八本松TN付近 10キロ
「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【九州】
【画像⑩⑪】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□九州自動車道
〈上り〉
・古賀IC→鞍手IC 神田TN付近 10キロ
・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ
・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ