『ボイプラ2』今夜“生存者発表式”80人→48人へ 予告に日本人練習生・マサトの“驚き顔”
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）第5話が、14日午後9時20分から放送される。
【番組カット】緊張の解けた笑顔！ダンスバトルに盛り上がるサンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
第5話では『BOYS II PLANET K』で生存した52人の練習生と、『BOYS II PLANET C』で生存した28人の練習生が初めて合流して行った「1対1ランクバトル」を受け、生存者発表式の結果が公開される。緊張が高まる中で、誰がTOP8の座に選ばれたのか。そして、誰が最後の48位の生存チケットを手にするか注目が集まっている。
公開された予告映像では「衝撃的な順位変動があった」というオン・ソンウのコメントと、驚きの表情を見せる日本人練習生のマサトらが映し出されている。
さらに、第4話で「1対1ランクバトル」でaespa「Whiplash」を披露し、勝利をつかんだ、人気振付師でダンサーのユメキ、BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICの練習生グループ・Trainee Aの元メンバーのイ・サンウォンとイ・リオ、シグナルソングパフォーマンスでセンターを務めたジョウアンシンとキム・ゴンウなどハイレベルな練習生が集合したチームが、YouTubeコンテンツでパフォーマンスを公開。1日で150万再生を突破しており、その注目度の高さを物語っている。
第5話では、練習生たちによるダンスバトルも開幕。予告映像では、挑発的なコメントやポーズで会場を沸かせる練習生、圧倒的なダンススキルで熱気を高める練習生の姿もある。
