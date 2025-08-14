【映画コラム・CINEMA INFINITY】 シャッフル・フライデー（9月5日公開）

祖母、母、娘の女性3世代が繰り広げるSF要素ありのハートフルコメディー。シングルマザーのアンナ（リンジー・ローハン）は母親でセラピストのテス（ジェイミー・リー・カーティス）に協力してもらいながら、ひとり娘のハーパー（ジュリア・バターズ）を育てていた。ある日、娘の学校で出会ったこれまたシングルファーザーのエリックと恋に落ちてしまう。

しかし、そのエリックのひとり娘リリーが、ハーパーと同級生で犬猿の仲だったことで、親の恋愛にもいろいろ支障をきたすようになる。敵対する両家の子供同士が愛し合う「ロミオとジュリエット」の逆バージョンって様相ですね。そんな中、あるパーティーで地震のような揺れが起こり、それを期に、母アンナと娘のハーパー、祖母のテスとリリー、それぞれの中身が入れ替わってしまって大騒動！という流れ。

古今東西、人の中身が入れ替わるってシチュエーションは昔からありますね。そんな状況を作る必要性があるのかって思える作品もあるけれど、本作はあります。嘘偽りのない相手の本音を聞き出すために、この入れ替わりが大正解。かくして感動のラストへ…。世代間格差も何のその、女性4人の個性のキツさが笑えます。母親のアンナが音楽関係の仕事をしているので、流れる音楽やライブシーンも聞きどころ見どころ。ニーシャ・ガナトラ監督作品。

TOHOシネマズ梅田などで9月5日公開（樋口 徹）