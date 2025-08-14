先月に芸能界引退を発表した元女優の希良梨さん（44）が14日、自身のインスタグラムを更新。CT検査の結果、がんの転移も再発もなかったと診断されたことを明かした。

希良梨さんは「前回、病院で、CT検査を受けて その結果が先生が、初めて私に見せた宣告の笑顔でした“再発も転移も、なかったよ！”と、それでもう大丈夫、と言ってくださいました」と報告。「それでも定期検診にはもちろん通いますが、私にとっては初めての担当医からの良い方のお知らせでした」と喜びをつづった。

続けて「それを機に、そろそろ本格的に 私が、婚活すると言うのは皆さんどう思いますか？」と再婚に意欲を示した。

希良梨さんは、1998年に「GTO」に出演。中心生徒を演じ、ショートカットが似合う端正なビジュアルで一躍脚光を浴びていた。しかし、人気絶頂時の2000年に子宮頸（けい）がんに罹患したことをきっかけに活動休止。2004年からは活動の拠点を台湾に移した。その後台湾人男性と国際結婚し、09年に男児を出産。15年に芸能活動再開を正式に発表。23年に離婚していたことを昨年公表した。現在は帰国している。

また、昨年9月に自身のSNSでがんに罹患したことを公表し、同12月に手術を受けるも、今年に入って骨盤リンパ節への転移が判明しステージ3と診断された。