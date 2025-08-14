¹ñ»Î´Ü¡¢½ÀÆ»ÃË»ÒÃÄÂÎ£±£¸ÅÙÌÜÍ¥¾¡¡Äº´Æ£¸÷Úð¤¬£´£°¥¥í½Å¤¤Áê¼ê¤Ë°ìËÜ¾¡¤Á¤·Î®¤ìÊÑ¤¨¤ë
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ï£±£´Æü¡¢¥¸¥Ã¥×¥¢¥ê¡¼¥Ê²¬»³¤Ç½ÀÆ»¤ÎÃË»ÒÃÄÂÎ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñ»Î´Ü¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê£±£¸ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»ÒÃÄÂÎ¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¹ñ»Î´Ü¤ÎÁª¼ê¤é¤¬ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Æ¸ª¤òÁÈ¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿ºë¶Ì±É¡Êºë¶Ì¡Ë¤«¤é²¦ºÂ¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÀèË¯¡Ê¤»¤ó¤Ý¤¦¡ËÀï¤òÍî¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¼¡Ë¯¡Ê¤¸¤Û¤¦¡ËÀï¡££¸£±¥¥íµé¤Î¸Ä¿ÍÀïÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ëº´Æ£¸÷Úð¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÏÌó£´£°¥¥í¤ÎÂÎ½Åº¹¤¬¤¢¤ëÁê¼ê¤Ë¤âÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê½Å¤¤¤Î¤Ç¡¢Åê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿²µ»¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÍÞ¤¨¹þ¤ß¤ÇÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î°ìËÜ¾¡¤Á¡£Ãæ·ø¤Î°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢Éû¾¡¢Âç¾¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÏ¢¼è¤·¤Æ¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£³·î¤ÎÁ´¹ñÁª¼ê¸¢¤Ï£¸¶¯»ß¤Þ¤ê¡£ÄºÅÀ¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤·ë²Ì¤Ë¡¢É´À¥¹¸»Î´ÆÆÄ¤Ï¼çÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹µ¤¨¤Î£³Ç¯À¸¤Ë¤â¼«³Ð¤òÂ¥¤·¤¿¡£Îý½¬¤«¤é¹µ¤¨ÁÈ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÂÎ´¶¤¬Áý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¹µ¤¨¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤ÎÍ¥¾¡¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£