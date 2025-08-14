スバル「“新”インプレッサ」ブラック＆レッドの内外装×カーボン調パネル採用！ めちゃスポーティな「スタイルエディション」新設定に販売店での反響は？

ブラック＆レッドの内外装×カーボン調パネル採用！

スバルは2025年7月10日、「インプレッサ」の特別仕様車「ST Style Edition／ST-H Style Edition（スタイルエディション）」を発表しました。

どのような特徴がある仕様なのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが最新「インプレッサ」です！（30枚以上）

また販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

特別仕様車「インプレッサ ST-H Style Edition」

インプレッサの現行モデルは2023年にデビューした6代目。全長4475mm×全幅1780mm×全高1450mmで、ホイールベースは2670mmと扱いやすいボディサイズとなっています。

また、先代から継承された「DYNAMIC×SOLID」デザインを進化させ、エクステリアは水平基調のフロントとシャープなリアで構成。インテリアは、センターに11.6インチの縦型インフォメーションディスプレイを配置し、視認性と操作性、先進性を両立。

パワーユニットは2リッターガソリンと同ハイブリッドが設定され、ハイブリッドにはモーターアシスト付きの「e-BOXER」を採用。トランスミッションはリニアトロニックCVT、駆動方式はFWD（前輪駆動）とAWD（全輪駆動）から選択可能です。

グレードは「ST」「ST-G」「ST-H」を基軸に、2024年には「ST スマートエディション」や「ST ブラックセレクション」などの特別仕様車も追加されています。

そして7月に発表されたST スタイルエディション／ST-H スタイルエディションは、ブラック基調の内外装にレッドのアクセントを加えることで、走りの雰囲気を強調した特別仕様車。

ST スタイルエディションには、LEDハイ＆ロービームランプやアルミパッド付きスポーツペダル、パワーシート、ステアリングヒーターといった装備を追加。インテリアにはブラック×レッドのシート表皮やカーボン調のパネルが採用され、視覚的な個性も演出しました。

一方のST-H スタイルエディションは、専用ホイールや加飾パネルの採用など、ベースのST-Hとは異なる仕様となり、e-BOXERモデルをベースとしつつ、デザイン性と機能性を融合させています。

特別仕様車の設定に加え、今回の改良ではドライバー異常時対応システムの機能も強化。わき見や居眠りの状態が続いた場合には、惰性走行や振動によってドライバーへ注意喚起を行い、ハザードの点滅で周囲へ異常を伝える制御も追加されました。

新たに設定されたスタイルエディションについて、販売店にはどのような反響があるのでしょうか。

関東圏のスバル販売店担当者は次のように話します。

「ST スタイルエディションとST-H スタイルエディションは、発売直後から問い合わせが多くあります。

インプレッサ自体が人気車種なので、特別仕様車の扱いもすぐに店頭で展開できています。

現車の入荷は一番早くて8月、通常は9月頃の予定です。

新色のシトロンイエロー・パールは目立つ色として注目されており、『せっかく特別仕様にするなら色も個性的にしたい』という方にはおすすめしています。

とはいえ、実際には6割以上のお客様が無難なグレーや白などを選ばれており、選び方には明確な傾向があります。

走行性能については、ハイブリッドもガソリンも極端な違いはなく、乗り比べても『想像より差がない』という反応が多いです。

むしろ価格差や車両重量を気にして、ガソリンモデルを選ばれる方のほうがやや多くなっています」

また、関西圏の別のスバル販売店担当者は次のように話します。

「発売されたばかりということもあり、現物をまだご覧になっていないお客様も多いですが、カタログや画像を見ての反響は上々です。

『イエローは実際どうなんですか？』という質問も多いですが、派手すぎるというよりも『見つけやすそう』と前向きな声も多く聞かれます。

ST-H スタイルエディションに関しては、マイルドハイブリッドという点に惹かれる方もいますが、価格と装備のバランスを見てガソリンモデルに流れる傾向があります。

『マイルドハイブリッドの方が売れると思ったけど意外とガソリンの方が人気あるんですね』という声もあり、こちらの店舗でも現状はガソリン仕様がよく出ています。

特別仕様車というワードもあってか、『限定っぽい雰囲気に惹かれて見に来た』という方も複数いらっしゃいました」

価格（消費税込）は、ST スタイルエディションが309万6500円から331万1000円、ST-H スタイルエディションが330万円から351万4500円です。