ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカキンが１４日、新動画を公開。１カ月前からＹｏｕＴｕｂｅチャンネルなどでカウントダウンを行っており、１４日午後７時に「ぼくのＹｏｕＴｕｂｅ史に残る」動画を公開すると予告しており、ファンの注目を集めていた。

ヒカキンはチャンネルのヘッダーなどでカウントダウンをしており、０になったら「とある動画を公開します」と宣言。１３日に公開した動画では、このカウントダウンがあまりに意味深だったことからファンはもちろん「実際にあった人からも心配の声をいただき、お騒がせして申し訳ありません」と謝罪した。

また、０６年からＹｏｕＴｕｂｅを始め「気付けば１９年。生きざまや歩んできた軌跡が残っていく場所。そう考えると明日はぼくのＹｏｕＴｕｂｅの歴史に刻まれる日になると思います」と話していた。

ネットではカウントダウンで何が発表されるのか、予想する声も数多く上がっていたが、ヒカキンは「完璧に当たっている、完全に一致は正直見当たりませんでした」とも話し、そのため「皆さんが期待している動画とは違っていたら申し訳ありません」と謝罪もしていた。

果たして、１４日午後７時に公開された動画はヒカキン＆セイキンの「ＹｏｕＴｕｂｅテーマソング２」。ファンからは「前のヒカキンとセイキンが出てくるシーン感動した」「雑草出てきたとこガチで感動。あの頃の青春がここに詰まっている」「１０年後に新ＹｏｕＴｕｂｅテーマソングはアツい」「過去の作品が出てくる度に感動した」「もうあれから１０年経ったんだ…」「歴代ＭＶ要素総出演でアツい」など反響を呼んでいた。

公開からわずか４５分で８０万再生を突破している。