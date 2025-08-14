「ちいかわ」デザイン！保湿成分配合のハンドクリーム＆リップトリートメントが可愛い

化粧品やキャラクター雑貨の製造販売を行う粧美堂は、イラストレーターのナガノ氏が描く「ちいかわ」がモチーフのハンドクリームとリップトリートメントを2025年8月7日に発売しました。

それぞれ「ちいかわ」や「ハチワレ」たち4キャラのデザイン

チューブのトップがダイカットになった「ちいかわダイカットコスメシリーズ」から、ティーをベースにした上品な香りのハンドクリームと、お菓子のようなキュートなマーブル模様のリップトリートメントの2品が登場。どちらも乾燥が気になりはじめる時期にうれしいアイテムです。

それぞれ「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」、4キャラクターデザインで展開します。

・ちいかわ ダイカットハンドクリーム

保湿成分として「セラミドAP」「セラミドNP」「セラミドEOP」、3種類のヒト型セラミドを配合。50gのたっぷりサイズで、手を乾燥から守ります。

価格は各1210円。

・ちいかわ リップトリートメント

3種類の保湿成分「シアバター（シア脂）」「ホホバオイル（ホホバ種子油）」「オリーブオイル（オリーブ果実油）」を配合。無香料で使いやすく、乾燥しがちな唇をうるおします。

価格は各880円。

どちらも、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアのほか、「粧美堂公式オンラインストア」でも購入可能です。

※価格はすべて税込です。

（C）nagano / chiikawa committee

東京バーゲンマニア編集部