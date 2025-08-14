Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ちょっと都心を離れて。夏休みというか、小旅行しよう！っていう…」新曲『夏の影』のMVを語る
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
8月11日（月・祝）の放送では、「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」などについて語りました。
大森：「夏の影」配信スタートしまして！ そしてMVが公開されたと！
若井：よっ！
大森：観た〜？
若井：観たよ！
大森：これ、「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」が終わってすぐ移動して（撮影して）ね！
若井：すごいよ！
大森：ちょっと都心を離れて。夏休みというか、小旅行しよう！っていう、そんなMVが公開されました！ いや、でもすごいよかったよね！ めっちゃ楽しかったなぁ。なんか、夏だなって。
若井：ザ（THE）！
大森・若井：夏！
大森：ジ（THE）！
若井：“ジ”じゃないな（笑）。
大森：ジ（THE）！ あつ（暑）！
藤澤：（笑）。
番組では他にも、7月26日（土）、27日（日）に開催されたミセスのアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD」などについて語る場面もありました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
番組では他にも、7月26日（土）、27日（日）に開催されたミセスのアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD」などについて語る場面もありました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
