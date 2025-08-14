あの、多忙すぎてストレスMAX 「常に家で叫んでる」「生卵バコバコ割ったり」
タレントでアーティストのあのが、13日放送の『あちこちオードリー』（テレビ東京系／毎週水曜23時6分）に出演。休みのない日々と、その極限状態から生まれる型破りなストレス発散法を語った。
【写真】かわいい！ あのちゃんのツインテール姿
MCのオードリー・若林正恭から「休みなしでしょ？」と聞かれたあのは、「休みなしです。昨日（7月15日）、初めて『オールナイトニッポン0（ZERO）』を休んで。もうちょっとキツイかも」と吐露。「喉も持たないし。あさってとか『Mステ』で歌うから…」と多忙ぶりを明かした。
さらに、ホラン千秋から「パンクとかはしちゃうんですか？」と問われると、「してますね。常に家で叫んで」と告白。続けて「おもむろに賞味期限切れの生卵バコバコバコバコ割ったり」と、過激かつ独特な発散法も披露した。
外出しても気は休まらず、「ちょっと外散歩して空気吸いたいなって行ったら、週刊誌がいたり。もうしんどくて」と明かす。若林が「週刊誌だなって思ったら。そしたら叫んじゃう？」と水を向けると、あのは「わー！ くそー！ なんで僕がこんな目に！」と絶叫気味に再現し、スタジオの笑いを誘った。
