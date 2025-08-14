タレント若槻千夏（41）が13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。胸がコンプレックスだと明かした。

若槻はグラビアアイドルとしてデビュー。「グラビア全盛期でみんなが巨乳っていう時代に私、デビューしてるので。その当時、シリコンパッドみたいのが売ってなかったんですよ、20年前は」と切り出した。

「だからスタイリストさんから『そこで裸で立ってて』って言われて。ここをガムテープでグルグルに巻くんですよ」と胸部をぐるぐる巻きにするしぐさを見せた。

「で、ちょっとあるおっぱいを寄せるんですよ、ガムテープで。そこにパッドを入れるとお胸が完成するんですよ」と説明。「私だけ、グルグルと包装されて…。その時は何やってるんだろうって思って。ちょっとコンプレックスになりました」と当時を振り返った。

今放送のテーマは「コンプレックス告白SP」。同番組のMCはくりぃむしちゅー上田晋也が務め、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、IKKO、柏木由紀、川村エミコ、竹内由恵、星野真里、LISA、モモコグミカンパニーが出演。男性ゲストは森崎ウィン。