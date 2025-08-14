シリーズ「昭和からのメッセージ」。あす8月15日は終戦の日です。

太平洋戦争末期に十島村の中之島に教員として赴任した男性が書いた本があります。戦時中の十島村を伝える貴重な記録から平和について考えます。

戦時中の中之島で、ある男性が描いたスケッチ。描かれているのは、特攻兵です。

奄美市に暮らす宮山紘一さん（86）。

徳之島出身の宮山さんは、昭和18年、4歳の時、教員だった父親の転勤で中之島に移ります。翌年には祖父母も疎開させることになりました。

しかし、疎開するのも命がけでした。

村営の定期船「十島丸」で、奄美大島から中之島に向かっている時でした。

（宮山紘一さん・86）「名瀬港を出港した時に米軍の空襲がきた。上空を通って名瀬の町に。名瀬の初空襲だった」

その日は昭和19年10月10日。沖縄が初めて大空襲に見舞われた日です。奄美の島々にも攻撃は及び砲台や船舶などが標的になりました。

父親と祖父母を乗せた十島丸は名瀬港を出港したばかりでした。

（宮山紘一さん・86）「アメリカ軍が挫傷した大型船を狙っている間に十島丸は港を出た」

危うく難を逃れましたが、たどり着いた中之島にも戦争の影は迫っていました。

父の清さんは後年、日記をもとに1冊の本にまとめました。「黒潮の譜 戦時中の十島記」。

清さんが中之島の国民学校で校長を務めていた太平洋戦争末期。戦況は日増しに悪化し、機銃掃射により教員住宅が大破したこと、ツワブキやタケノコで命をつないだことなどがつづられています。

描かれていたのは、特攻兵です。

（宮山紘一さん・86）「特攻の飛行機もよく不時着するわけです」

鹿児島から沖縄に向けて飛び立つ特攻機や戦闘機のルート上にある中之島。飛行機が不時着することもありました。

当時小学生だった宮山さんにはこんな思い出があります。

（宮山紘一さん・86）「特攻兵はおにぎりを持ってるんですよ、白飯の。それを私たちにくれたんです」

父・清さんはスケッチを描くなどして、特攻兵たちと交流をしていたといいます。

（宮山紘一さん・86）「サイン（署名）までもらって、特攻兵の。教員宅に泊めて食事などを提供した」

清さんの日記です。

『不時着特攻兵の見送りに、紘一を連れて山を下る。海岸に出て4人を見送る。涙で声も出ず』

戦後数十年を経て、清さんは不時着兵の遺族を探し出し、手紙のやりとりを続けました。遺族からの手紙には、スケッチや直筆の署名が唯一の遺品になったことや亡き家族への思いがしたためられていました。

清さんは著書の中で、中之島での戦争体験をこう締めくくっています。

（清さんの本）「孤島僻地の中之島などは戦争とはほとんど無縁の所だと思っていた。しかしそれは全く誤りで、日本全国どんな所でも過酷な体験を強いられた。ある時に思い出してため息をのむ。一体戦争とは何であったのだろうか。戦争に明け暮れた年月は空しいと思う。しかし、ひたすら国のために民族の興亡をかけて自分の命を捧げるという信念で特攻機に乗って消えていった若い命を無駄にしてはならない。それが生き残った者に課せられた大きな責任である。」

7月。宮山さんは、戦争の語り部として講話を依頼されました。

（講座を主宰 花井恒三さん）「十島村の戦時中の話ができるのは宮山さんだけ」

宮山さんの父親が残した日記やスケッチは、戦時下の十島を伝える貴重な記録です。

（宮山紘一さん・86）「絶対に戦争をしてはいけないとか、それぞれの思いがあると思う、今からの人たちがそれぞれで考えて、世の中を作っていけばそれでいい」

