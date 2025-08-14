鹿児島県霧島市の日当山温泉では浸水で電気設備が損傷し、復旧の見込みが立たない旅館もあります。現地を取材しました。

記録的な大雨からあす15日で1週間。霧島市隼人町の日当山地区公民館には、14日も多くの災害ごみが持ち込まれていました。

（ごみを持ち込んだ人）「畳は最初に持ってきたけど、水に浸かった道具やベッドも。（Q暑い中の作業は？）大変ですけど、皆さんも大変なので。ここは頑張らないと。

（ごみを持ち込んだ人）「地道に積み込んで持ってきて、それを繰り返しやっている」

（霧島市職員）「市としても（被災した方の）心に寄り添いながら、あわてず対応していきたい」

大きな被害が出た日当山周辺地区には、多くの温泉施設や旅館が点在しています。

（記者）「老舗の吉田温泉です。水害で大きなダメージを受けました。猛暑の中、懸命の復旧活動を続けています」

60年以上の歴史がある吉田温泉は1.5メートルほどの高さまで浸水しました。

（吉田温泉・原田くるみさん）「（大雨の日）2階から下の様子をずっと見ていた。私の肩の高さぐらいまで（水が来た）」

宿泊棟や大浴場など4つの建物全てが被害を受け、予約客30組以上にキャンセルの連絡をしています。周辺は停電していませんが、敷地内にあった電気設備が浸水したため、館内全てでまだ電気が使えません。

（吉田温泉・原田くるみさん）「温泉はポンプでくみ上げていたので、これが動かないと。お盆と連休が重なって、（部品を）注文するのに1週間。そこから2～3週間ぐらいかかるだろうと。（復旧は）はっきりわからない」

復旧のめどが立たない中、温泉の常連やボランティアの手を借り、ごみを運んだり浴槽の掃除をしたりしています。

取材中、常連が差し入れに。

（吉田温泉・原田くるみさん）「今の方も風呂の常連さん。こんないっぱい（飲み物が）入ってる。ありがたい。『これから頑張ってください』って持ってこられるので」

日当山地区の浸水被害について霧島市は、「天降川は氾濫しておらず内水氾濫が起きた」としています。内水氾濫は、大雨が降った際、雨水の排水が追いつかず、下水道や用水路などから水があふれ出す現象です。

（吉田温泉・原田くるみさん）「今の現状をどうにかして、お風呂のお客様も1人でも多く呼んで、一歩ずつ進んで行くしかない」

あたたかい心に触れ、温泉再開に向けて力強く前を向いています。

・