あばれる君、難関資格の合格に喜び「もうあばれる君さんが世界遺産」 意外な本名も判明
お笑いタレントのあばれる君が、13日にエックスを更新。難関資格の合格を報告すると、ファンから祝福の声が相次いだ。
【写真】あばれる君が合格した難関資格の通知書
あばれる君は「世界遺産検定マイスター合格しました!! 応援してくださった皆様ありがとうございました」とつづり、合格の文字が書かれた結果通知書を写した写真をアップ。通知書にはあばれる君の本名「古張裕起」も記載されている。
彼の合格を見たファンからは「鬼の様に難しい難関試験です 凄すぎる」「ご多忙のなか、本当にすごいと思います！ もうあばれる君さんが世界遺産です！」「忙しいなか相当ご努力されたのだと思います」など、お祝いの声が寄せられている。
引用：「あばれる君」エックス（＠abarerukun）
