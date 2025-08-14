あばれる君

　お笑いタレントのあばれる君が、13日にエックスを更新。難関資格の合格を報告すると、ファンから祝福の声が相次いだ。

【写真】あばれる君が合格した難関資格の通知書

　あばれる君は「世界遺産検定マイスター合格しました!!　応援してくださった皆様ありがとうございました」とつづり、合格の文字が書かれた結果通知書を写した写真をアップ。通知書にはあばれる君の本名「古張裕起」も記載されている。

　彼の合格を見たファンからは「鬼の様に難しい難関試験です　凄すぎる」「ご多忙のなか、本当にすごいと思います！　もうあばれる君さんが世界遺産です！」「忙しいなか相当ご努力されたのだと思います」など、お祝いの声が寄せられている。

引用：「あばれる君」エックス（＠abarerukun）