中川翔子、双子出産は計画帝王切開を予定「どんどん怖くなってきました」
双子を妊娠中のタレント・中川翔子が14日、インスタグラムを更新。計画帝王切開での出産予定を明かし、手術や術後の痛みに対する不安を率直につづった。
【写真】双子を妊娠中の中川翔子 マタニティフォト
投稿で「双子なので計画帝王切開らしいのです」と明かした中川は、「とはいえまだまだ1か月半以上あるんだけど、、近づいてきてどんどん怖くなってきました」と心境を吐露。入院は手術前日からの予定で、「管理入院にいまのところならずにいられてるのはありがたいことみたいですね」と安堵しつつも、「油断せずギリギリまでお腹にいてもらえるよう引き続き塩分むくみ安静気をつけます！」と体調管理への意識を示した。
投稿の最後では「麻酔から痛いのかなぁ、、術後どれくらい痛いのかなぁ」とも記しており、出産への緊張と覚悟が伝わる内容となっている。
引用：「中川翔子」インスタグラム（＠shoko55mmts）
【写真】双子を妊娠中の中川翔子 マタニティフォト
投稿で「双子なので計画帝王切開らしいのです」と明かした中川は、「とはいえまだまだ1か月半以上あるんだけど、、近づいてきてどんどん怖くなってきました」と心境を吐露。入院は手術前日からの予定で、「管理入院にいまのところならずにいられてるのはありがたいことみたいですね」と安堵しつつも、「油断せずギリギリまでお腹にいてもらえるよう引き続き塩分むくみ安静気をつけます！」と体調管理への意識を示した。
投稿の最後では「麻酔から痛いのかなぁ、、術後どれくらい痛いのかなぁ」とも記しており、出産への緊張と覚悟が伝わる内容となっている。
引用：「中川翔子」インスタグラム（＠shoko55mmts）