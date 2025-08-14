Photo: 田中宏和

2025年8月4日の記事を再編集して公開しています。

まだまだ危険な暑さが続く毎日で、24時間エアコンを付けっぱなしの家庭も多いのではないでしょうか...。

実は私が自宅でデスクワークするのに使っている部屋は、南東の角部屋。夏になると、朝から太陽の猛攻を受けてグングン室温が上昇、一気に31〜32℃を超えてしまうのが常。夜間はさておき、昼はエアコンを作動させておかないと、命の危険すらあるのです。

そんな中、使用してみたのが「キャプテンDAMAGAシート」で窓用の断熱シートです。早速自宅の窓で施工してみました。

水だけで施工完了＆剥がすときも跡が残らない

和室なので障子風の内窓が設置されている我が書斎には、直射日光を少しでも和らげるために、外側には簾（すだれ）も吊るしてあります。

この東側の窓に、今回お借りした「キャプテンDAMAGAシート」を貼り付けていきます。

上のGIF動画で、霧吹きを使って吹き付けているのはただの水道水。水だけで貼り付けできるので失敗のリスクが低く、剥がすときにも跡が残らないのがポイントになっています。

まず、適当に仮押さえしながら、必要な長さ分をロールから取ります。

窓より少し大きめにシートを取ったら、付属のヘラを使って水と気泡を追い出していきます。

上手く貼れたら、余分なシートをカッターで切り取るだけ。実にカンタンです。

シワが入ったり、取れない気泡やゴミが残ったときは何度でもやり直すことができるので、慌てずゆっくり作業しましょう。

注意点としては、シートを仮付けしたあと、ヘラを力任せにグイグイ動かして、シートに引っ掛けてダメージを与えないようにすることくらい。

また、カッターは刃先を折って切れ味をベストな状態にしておくこと。ガラスを削ってしまうほど力を入れて切らないことの、3つに気をつけておきましょう。

結露を防いで、カビの発生予防にもなる

フィルムというよりビニールっぽく、薄手のデスクマットのような材質の「キャプテンDAMAGAシート」は、遮熱だけでなく結露防止の機能もあり、カビの発生を予防してくれるとのこと。

さらにガラスの飛散防止にも役立つので、地震や防犯対策にも使えます。また、カーフィルムとしても活用できるので、自宅以外の場所でも大活躍してくれそうです。

遮熱効果を実感。電気代節約に貢献してくれそう

気になる効果については、ちゃんと実感できました。我が家の環境では公称最大値である最大6℃ダウン、とまではいきませんでした。

が、「キャプテンDAMAGAシート」はほんのりスモークがかったシートなのでシンプルに遮光効果がありますし、公称で遮熱率80％、紫外線カット率99％以上の性能を持っているので、射し込む日光が床や壁に当たっていても、施工前ほど熱くならない印象でした。

エアコンの稼働率を下げてくれそうなので、電気代の節約が期待できそうです。

厳しい酷暑に打ち勝つ強力なアイテム「キャプテンDAMAGAシート」は現在、好評発売中。

猛暑下の室内環境を改善したい人は、ぜひ以下のリンク先で詳細をチェックしておきましょう。

