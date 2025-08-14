シンガー・ソングライターのｍｉｌｅｔ（ミレイ）が１４日に自身のインスタグラムを更新し、約４か月ぶりに活動を再開することを発表した。公式サイトでは１０月にファンクラブライブを開催すると伝えた。

「こんばんは、ｍｉｌｅｔです」と書き出し、「しばらく活動をお休みしてましたが、また歌いはじめたいと思います」と伝えた。「お休み期間に送っていただいた応援が、本当に私の力になりました。待っていてくださったみなさん、ありがとうございます！」とファンに感謝した。

そして「これからまた歌を届けていきます。ライヴもします。あなたに会える日を、一緒に歌える日を楽しみに待っています。ｍｉｌｅｔより」とつづり、ライブを行うことも報告。公式サイトでは、今年１０月に２年ぶりの開催となるファンクラブライブ「ｍｉｌｅｔ×ｍｉｌｅｓ Ｒｏｏｍ #３０１ ｖｏｌ.２」が決定したと報告。１０月１９日に大阪・ＮＨＫ大阪ホールで、同２１日に東京の昭和女子大学人見記念講堂で行うという。

ｍｉｌｅｔは今年４月に活動休止を発表。「デビューしてから長いこと、しっかり休むことなく走ってきましたが、ここで一度、暫くの間お休み期間をいただきたいと思います。この先も長く歌っていけるように、自分の心や体と向き合ってみます」と伝えていた。歌手活動だけでなく、今年２月２８日に公開された中島健人主演の「知らないカノジョ」（三木孝浩監督）で映画初出演を果たすなど活躍していた。

【投稿全文】

こんばんは、ｍｉｌｅｔです。

しばらく活動をお休みしてましたが、また歌いはじめたいと思います。お休み期間に送っていただいた応援が、本当に私の力になりました。待っていてくださったみなさん、ありがとうございます！

これからまた歌を届けていきます。ライヴもします。あなたに会える日を、一緒に歌える日を楽しみに待っています。ｍｉｌｅｔより

◆ｍｉｌｅｔ（ミレイ） 東京都出身。年齢非公表。２０１８年から本格的に音楽活動を開始。同１０月にパリ、ニューヨークなどイヴ・サンローランのグローバルイベント「ＹＳＬ ＢＥＡＵＴＹ ＨＯＴＥＬ」に出演。１９年デビュー。２１年の東京五輪閉会式で「愛の賛歌」を歌唱。２２年ＮＨＫウィンタースポーツテーマ曲「Ｆｌｙ Ｈｉｇｈ」を担当。２３年台湾で初海外単独公演。２０年から４年連続でＮＨＫ紅白歌合戦に４年連続で出場した。