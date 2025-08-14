iPad miniの未来は約束された…？

僕らが愛してやまない8インチサイズ、魔法のサイズ感iPad mini。一時期は全然更新されず、絶滅かと思われたのですが、今では立派にiPadシリーズ人気ポジションのひとつとなっていますよね。良き良き。

そして、新モデルの噂も飛び込んできました。

MacRumorsによると、Apple（アップル）が誤って共有してしまったコードから、次世代のiPad miniの情報が判明したとのこと。

コードに含まれる情報によると、次期iPad miniのコードネームはJ510／J511という2モデルで、プロセッサには「A19 Pro」チップを搭載。これはiPhone 17 Proシリーズで採用予定の最新チップですね。

ただし、現行のiPad mini（A17 Pro）がそうであるように、iPhoneのProシリーズに搭載されるチップより、GPUコアが1つ少ないモデルになる可能性があります。

チップのコア数はどんな影響があるの？は以下をどうぞ。

同じ｢A17 Pro｣でも実は違う。新型iPad miniの実力が見えた

発売時期は謎だが…

個人的に驚いたのが、「iPad mini、この間リニューアルしたばっかじゃね？」ってところ。

そう、見た目こそ変わっていませんが、2024年10月にA17 Proを搭載することで（無理やりに）、Apple Intelligenceに対応させるマイナーチェンジが行なわれたばかり。

iPad mini、最強です。｢買って損しないガジェット｣ナンバーワンじゃなかろうか

なのに、もう開発コードネームも出ていて、チップも確定しているってことは、今回は更新サイクル早いの…かも？みたいな期待もできますねー。

iPhoneと同時…なんてことは起こらないと思いますが、来春くらいに出てくれるといいなー。くらいに僕はちょっと期待しています。

このサイズの相棒があると、お出かけが楽しくなる季節なので。

Source: MacRumors