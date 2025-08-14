次期iPad mini。iPhone 17 Proと性能近くなるかも
iPad miniの未来は約束された…？
僕らが愛してやまない8インチサイズ、魔法のサイズ感iPad mini。一時期は全然更新されず、絶滅かと思われたのですが、今では立派にiPadシリーズ人気ポジションのひとつとなっていますよね。良き良き。
そして、新モデルの噂も飛び込んできました。
MacRumorsによると、Apple（アップル）が誤って共有してしまったコードから、次世代のiPad miniの情報が判明したとのこと。
コードに含まれる情報によると、次期iPad miniのコードネームはJ510／J511という2モデルで、プロセッサには「A19 Pro」チップを搭載。これはiPhone 17 Proシリーズで採用予定の最新チップですね。
ただし、現行のiPad mini（A17 Pro）がそうであるように、iPhoneのProシリーズに搭載されるチップより、GPUコアが1つ少ないモデルになる可能性があります。
チップのコア数はどんな影響があるの？は以下をどうぞ。
同じ｢A17 Pro｣でも実は違う。新型iPad miniの実力が見えた
発売時期は謎だが…
個人的に驚いたのが、「iPad mini、この間リニューアルしたばっかじゃね？」ってところ。
そう、見た目こそ変わっていませんが、2024年10月にA17 Proを搭載することで（無理やりに）、Apple Intelligenceに対応させるマイナーチェンジが行なわれたばかり。
iPad mini、最強です。｢買って損しないガジェット｣ナンバーワンじゃなかろうか
なのに、もう開発コードネームも出ていて、チップも確定しているってことは、今回は更新サイクル早いの…かも？みたいな期待もできますねー。
iPhoneと同時…なんてことは起こらないと思いますが、来春くらいに出てくれるといいなー。くらいに僕はちょっと期待しています。
このサイズの相棒があると、お出かけが楽しくなる季節なので。
Source: MacRumors