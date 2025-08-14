¡ÈÉÝ¤¤¤Î¤Ë²øÃÌ¤òÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¡É¤ò¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼½Ð±é¡¦µÈÅÄÍªµ°¤¬²òÀâ
²Æ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö²øÃÌ¡×¡£°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉÝ¤¤ÏÃ¡×¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾ºî²øÃÌ¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤ÎÃø½ñ¤ò»ý¤Ä²øÃÌ¸¦µæ²È¡¦µÈÅÄÍªµ°¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ÎÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¸½Âå¤Î²øÃÌ¥Ö¡¼¥à¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌ¤Íè¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
µÈÅÄÍªµ°¡Ê¤è¤·¤À ¤æ¤¦¤¡Ë
ºî²È¡£²øÃÌ¡¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¸¦µæ²È¡£1980Ç¯ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô½Ð¿È¡£¼ÂÏÃ²øÃÌ¤Î¸ì¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤Ç¤Ï¶ØÂÃÏ¤ä¿®¶ÄÊ¸²½¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²øÃÌ¡×¤Ï¿Í´Ö¤ÎÍßµá¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë
»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ë¥¢ÁØ¤Î¿ô¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö²øÃÌ¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²øÃÌ¤È¤Ïº¬ËÜÅª¤Ê¿Í´Ö¤Î¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤ÎÉ½¤ì¤À¤«¤é¡¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÝ¤¤¤±¤ÉÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢³§¤µ¤óÌµ°Õ¼±¤Ë²øÃÌ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²Æ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°ðÀî½ßÆó¤µ¤ó¤Î²øÃÌ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»þÂå¤òÌä¤ï¤ºÅÔ»ÔÅÁÀâ¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢²æ¡¹¿Í´Ö¤Î¹¥´ñ¿´¤äÃµµá¿´¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö²øÃÌ¡×¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ïÅª¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö²øÃÌ¤Ï¥À¥µ¤¤¡×¤«¤é¡¢¡ÖÂç½°Åª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Ø
¤·¤«¤·¡¢²øÃÌ¤¬¡Ö¥ª¥«¥ë¥È¡×¤ä¡ÖÈó²Ê³ØÅª¡×¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥À¥µ¤¤¡×Ê¸²½¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢»ä¤¬²øÃÌ¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ï¡¢»ÔÌ±¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£³°½Ð¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢¡ÖÁã¤´¤â¤ê¡×À¸³è¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö²øÃÌ¡×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤ò¡Ö°ì¿Í¸ì¤ê¡×¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë²øÃÌ¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ê·Ú¤µ¤ÈÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÉáµÚ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²øÃÌ¤Î¡Ö¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡×¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
YouTube¤äSNS¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î²øÃÌ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¡¢¸ì¤ê¼ê¤ä»ëÄ°¼Ô¤Î¿þÌî¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
²øÃÌ¤ÎÄêµÁ¤ò¹¤²¤¿¡Ö¶µÍÜ¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ
°ì¸À¤Ç²øÃÌ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤ÏÈó¾ï¤ËÉý¹¤¤¡£¡ÖÃ¯¤«¤¬Í©Îî¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È²øÃÌ¤ò¤¹¤´¤¯¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í©Îî¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿ÏÃ¤Ê¤ó¤ÆÈó¾ï¤Ë¾¯¿ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Àµ¤·¤¯¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤ò¸ýÆ¬¤Þ¤¿¤ÏÊ¸½ñ¤ÇÅÁ¤¨¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¡ÊÆÉ¤ó¤À¡Ë¿Í¤¬¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¡×¤¬¡¢²øÃÌ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¹¤¯ÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¡×¤¬²øÃÌ¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿°Â»þÂå¤Î¡Øº£ÀÎÊª¸ì½¸¡Ù¤ä¹¾¸Í»þÂå¤Î¿ïÉ®½¸¤â¡¢Ã¯¤«¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤¬µ¤µ¤ì¤¿²øÃÌ½¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃá½ø¤äÎÑÍý¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¶µ·±¡×¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îò»ËÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤äÊ¸²½¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¡Ö²øÃÌ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤ÆÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²øÃÌ¤Ï»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤ò±Ç¤¹¶À¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¿Í¡¹¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·Â³¤±¤ëÊ¸²½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
20Ç¯Á°¤Ë¤Û¤½¤Ü¤½¤È²øÃÌ¤ò»Ï¤á¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ö¶µÍÜ¡×¤ò´§¤¹¤ëËÜ¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ö¡¼¥à¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢²øÃÌ¤Î±ü¹Ô¤¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
