極悪ヒール女子レスラーの普段のすっぴん美女ぶりに、ファンから驚きの声が続出。「子どもの頃からプロレスの大ファン」と語るガチ勢ぶりに、いつもブーイングを浴びせているファンからも「メイクしてない彼女は可愛い」「最高だ」と手のひら返しのコメントが相次いだ。

【映像】「こんなに美人なの？」“反則女王”のすっぴん姿

WWEスーパースターのシェイマスが、自身のYouTubeチャンネル「Celtic Warrior Workouts」のエピソードを更新。第3ブランド・NXT女子チャンピオンのジェイシー・ジェーンとのエピソードの一部をX上でも公開し、ヒールとして知られる彼女の意外な（？）真面目キャラに注目が集まった。

シェイマスがゲストの提案するハードなトレーニングに挑戦する好企画。今回はNXT女子王座と提携団体TNAノックアウト王座の2冠を獲得し、トップとして絶好調のジェイシーが自身のレスラー人生を明かしている。6歳でプロレスファンとなり、近所のレスリングスクールに入るも怪我で一度は挫折。しかし「レッスルマニア」を観て夢を諦めきれず、レスラーを目指したという意外な過去を告白した。

NXTでは悪のユニット“フェイタル・インフルエンス”を率いて、反則だらけの王者として知られる彼女だが、「子どもの頃からプロレス好き」というオタク心をくすぐる発言を連発。ファンの反応も軟化し、「メイクをしてない彼女は可愛らしいな」「こんなセクシーだったのか…」「いやホント可愛いよ」「最高じゃないか」と、普段のブーイングからは考えられない応援コメントが殺到した。

育成団体のNXTに2021年に加入したジェイシーは、苦節4年で頂点を取った苦労人王者としても知られる。長らくタッグ部門や金網戦などのハード路線を経て、ベビーフェイスからヒールターンと路線変更。5月にステファニー・バッケルに勝利し、念願のNXT女子王座を獲得した。王座獲得後は複数の強豪と抗争を展開し、ヒールとして女子部門の中心的ストーリーで活躍している。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved