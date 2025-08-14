4月に休養宣言のmilet、活動再開を報告「また歌いはじめたいと思います」 10月にライブ開催を発表
シンガー・ソングライターのmilet（ミレイ）が14日、自身のインスタグラムで活動再開することを発表した。
【写真】「可愛すぎる!」新たな家族、Jean（ジャン）くんを紹介したmilet
miletは「こんばんは、miletです。ばらく活動をお休みしてましたが、また歌いはじめたいと思います」と報告。「お休み期間に送っていただいた応援が、本当に私の力になりました。待っていてくださったみなさん、ありがとうございます！」とファンに感謝を伝えた。
続けて「これからまた歌を届けていきます。ライヴもします。あなたに会える日を、一緒に歌える日を楽しみに待っています」と言葉に力を込めた。
また公式サイトでは今年10月に2年ぶりの開催となるファンクラブライブを開催することを発表した。
miletは、2019年3月6日に「inside you」でメジャーデビュー。21年8月東京2020オリンピック閉会式に歌唱出演。海外での人気も非常に高く、23年香港で初の海外音楽フェスに出演したのを皮切りに、同年4本の海外フェスに出演。11月末に台北で開催した初の海外単独公演のチケットは2秒で即完売した。
2024年3月には初のアリーナ公演を4daysで開催、8月から自身最多となるホールツアーを開催し5万人を動員、11月から初のアジアツアーでは2.3万人を動員するなど国内外問わず大きな話題となった。2024年「第66回 輝く！日本レコード大賞」最優秀歌唱賞を受賞。歌手・俳優の中島健人が主演を務める映画『知らないカノジョ』で映画初出演を果たした。
今年4月には公式サイトで、一時的に活動を休止することを発表。「デビューしてから長いこと、しっかり休むことなく走ってきましたが、ここで一度、暫くの間お休み期間をいただきたいと思います」と伝えていた。
