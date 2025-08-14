『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』通常盤トレーラー公開 ツアードキュメンタリー＆定点ダンス映像収録
7人組グループ・Travis Japanが、9月17日に発売する映像商品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』DVD＆Blu-rayの通常盤のトレーラーが公開された。
【動画】31万人動員したツアー！キラキラ輝くTravis Japan
昨年12月にリリースした2ndアルバム『VIIsual』を引っ提げて全国8都市28公演約31万人を動員したアリーナツアーを映像化。完全生産限定盤、初回盤、通常盤の3形態となっており、それぞれに特典ディスクが付属する。
通常盤の特典ディスクには、リハーサルから8都市での公演をカメラが密着したツアードキュメンタリーを約90分収録。静岡公演ではまだ休養中だった川島如恵留が公演を観覧しに来ており、その裏側なども収められている。
また定点でダンスを収めた『「Fireflies」グループダンスショット @横浜アリーナ 2025.01.06』『「BO$$Y」グループダンスショット @横浜アリーナ 2025.01.06』も収録される。さらに、通常盤初回プレスはポストカードも付属。通常盤でもTravis Japan7人を意識した収録内容となっている。
