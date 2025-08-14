山本耕史、初めて行くジムに興奮「場所によって置いてあるものが全然違う」 映画イベントで“ジムトーク”熱弁
俳優の山本耕史が14日、都内で行われた劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』Dive inティーパーティーイベントに登場した。筋トレが趣味だと公言している山本がジムについて熱く語る場面があった。
【写真】美人！透明感あふれる衣装で登場した原菜乃華＆マイカピュ
本作ではマッドハッターの声を担当した山本は「誰もが知っている物語を題材にした映画で、マッドハンターを演じることができてとっても光栄に思いましたし、始まる前からワクワクしていました」とにっこり。
本作の主人公が就活に悩む大学生ということにちなみ、俳優以外でやってみたいことについて聞かれると、山本は「パーソナルトレーナーですね」と回答。子どもの頃は体操選手になりたかったといい「体を動かすのが好きなんですよね」と明かした。
また、訪れてワクワクする場所についての質問には「初めて行くジム」と答えて会場に笑いが起きる場面も。「場所によって置いてあるものが全然違うんですよ。仕事で地方に行くと、まず探すのが近くにどれくらいジムがあるか。東京でも見たことがないマシーンがあるとか、そういうことにすごくワクワクする」と目を輝かせて熱弁。鍛えたい場所や気分、状況に応じて3つのジムを使い分けていることも明かしていた。
本作は、ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』を原作にした劇場アニメーション。監督を篠原俊哉氏、脚本を柿原優子氏、アニメーション制作をP.A.WORKSが手がける。主人公は、就職活動に悩む不器用な大学生・りせ（CV：原菜乃華）。現実に息苦しさを感じる彼女が迷い込むのは、奇妙で愛おしい魅力あふれる「ワンダーランド」。天真爛漫で好奇心旺盛なアリス（CV：マイカ ピュ）との出会いをきっかけに、不思議の国の住人たちとの物語が繰り広げられる。
イベントには原菜乃華、マイカ ピュ、山本高広も登壇した。
