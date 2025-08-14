好き＆行ってみたい「香川県の道の駅」ランキング！ 2位「瀬戸大橋記念公園」を抑えた1位は？【2025年調査】
ドライブの途中に立ち寄れば、その土地ならではの味や景色、人との出会いが待っている「道の駅」。新鮮な食材やご当地グルメ、絶景を楽しめるスポットなど、魅力は尽きません。
All About ニュース編集部は2025年8月5〜6日、10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「香川県の道の駅」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「広々とした敷地の中を散策しながら、遠くに瀬戸大橋を望む風景は、写真で見るのとはまったく違う、圧倒的なリアリティを持って心に迫る」（10代男性／埼玉県）、「瀬戸大橋を眺めながらゆっくりと過ごしたい」（40代男性／神奈川県）、「美しい瀬戸内海を眺めることができる場所だから」（20代男性／京都府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「インスタで投稿によくあるので行ってみたい」（30代女性／大阪府）、「映画『魔女の宅急便』のロケ地にもなっており、レンタルできる“魔女のほうき”を持って写真を撮れば、誰でも“魔法少女気分”になれる」（40代女性／岐阜県）、「ギリシャ風の風車やオリーブの木々に囲まれた風景が美しく、まるで海外旅行気分を味わえる」（40代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：瀬戸大橋記念公園（坂出市）／35票壮大な瀬戸大橋を間近に望める「瀬戸大橋記念公園」は、瀬戸内海の絶景と橋の迫力を体感できる人気スポットです。広々とした園内には資料館や展望台があり、橋の建設の歴史や技術にも触れられます。家族連れや観光客がゆったりと過ごせる憩いの場として、香川観光の定番の1つになっています。
1位：小豆島オリーブ公園（小豆島町）／88票地中海のような景観が広がる「小豆島オリーブ公園」は、オリーブ畑やハーブガーデンが訪れる人を魅了します。オリーブオイルを使ったグルメやスイーツ、体験型イベントも充実し、フォトスポットとしても人気です。海と緑に囲まれた穏やかな空気の中で、小豆島ならではの魅力をたっぷり感じられる場所です。
