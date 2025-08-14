【門出】長岡市山古志で「二十歳を祝う集い」 中越地震の年に生まれた若者たち 復興を見つめながら大人へと成長《新潟》
長岡市の山古志地区では14日、二十歳を祝う集いが行われました。二十歳を迎えたのは2004年中越地震の年に生まれた若者たち…街の復興を見つめながら大人へと成長しました。
久々の再会に笑みがこぼれます。14日、長岡市の山古志地区で行われた二十歳のつどい。2004年度に生まれた3人が出席しました。
誓いの言葉・小川優さん
「家族や友人恩師そして地域の皆様に支えられ多くの学びと経験を積み重ねてきたからこそ今ここに立っています」
「全村避難」を余儀なくされるなど大きな被害を受けました。
出席者の一人、樺澤あいらさん。
中越地震の発生からおよそ9時間後余震が続く中で産声を上げました。
樺澤あいらさん
「私が育った中で地震の記憶はほとんどなくて、それを感じないような育ち方ができたことが幸せだと思います」
樺沢さんは夢だった美容師としてこの春から長岡市内で働いています。
中越地震からの復興とともに成長した3人…ふるさとへの思いがあります。
樺澤あいらさん
「周りの支えがあってこそ今の山古志があると感じるので、山古志に恩返ししていきたい」
西原ももこさん
「山古志の人たちのあたたかさを感じてこれまで生きてきたので温かさ人への優しさを忘れず困っている人をすぐ助けられるような優しい人になりたい」
小川優さん
「いろんな人の助けがあったからこそ今不自由なく生活できているのかなと伝えられたと感じています」
門出の日を迎えた3人はふるさと・山古志への思いを新たにしていました。