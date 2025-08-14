宮崎県で「夏に行きたい穴場の温泉地」ランキング！ 2位「青島温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
猛暑が続く夏こそ、喧騒（けんそう）を離れて心も体もリフレッシュしたいもの。そんなときにぴったりなのが、涼やかな風と自然に包まれた“穴場”の温泉地。観光地としてのにぎわいから少し距離を置きながらも、魅力たっぷりの温泉が楽しめるスポットが九州各地に点在しています。
【3位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部は2025年7月29〜30日、20〜60代の男女215人を対象に「夏に行きたい穴場温泉地（九州地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、宮崎県で「夏に行きたい穴場の温泉地」ランキングを紹介します！
2位：青島温泉／77票2位は「青島温泉」でした。南国の海と亜熱帯植物が広がる「青島温泉」は、青島神社や海水浴場に隣接したリゾート感あふれる温泉地です。海を望む絶景の露天風呂が多く、夏でもさっぱりと湯浴みが楽しめるのが魅力。ファミリーやカップルに人気の高い立地で、観光やレジャーとセットで訪れやすい点が支持されています。海辺ならではの開放感と南国気分に包まれる癒しのひとときが楽しめます。
回答者からは「美肌効果が高いと聞いたことがあるから」（30代女性／兵庫県）、「観光地に近いが、夕方〜夜は落ち着いていて穴場的に楽しめる」（50代男性／大阪府）、「海のそばの温泉って、ちょっと特別な感じがして好きです。青島神社にもふらっと寄れて、旅気分も満たされました。夏の陽ざしの中でも、不思議と心が落ち着く場所でした」（60代男性／神奈川県）などのコメントがありました。
1位：宮崎リゾート温泉／111票1位は「宮崎リゾート温泉」でした。洗練されたリゾート空間と温泉のぜいたくさが融合した「宮崎リゾート温泉」は、海やゴルフ場、ホテルスパがそろう大人のための癒し空間です。太陽と海風が心地よい南国宮崎の魅力をそのまま体感できるスポットとして、リゾート志向の旅行者から絶大な支持を集めています。温泉の効能と非日常感を同時に味わえる、特別感のある滞在先として注目を集めています。
回答者のコメントを見ると「いわゆる温泉っぽさとはちょっと違う雰囲気が楽しめそうだから」（20代女性／岐阜県）、「和洋が入り混じっていてホテル巡りも楽しそうだからです」（40代女性／青森県）、「太平洋を望むオーシャンビューの温泉は、宮崎ならではのラグジュアリーな体験でした。夏は海風が爽やかで、露天風呂からの景色は格別。リゾートホテルも多く、家族連れやカップルにもぴったりでした。青島や日南海岸といった観光地も近く、温泉と観光が一度に楽しめるのが魅力的です。美味しい地元のマンゴーやチキン南蛮も満喫できました」（30代男性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)