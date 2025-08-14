「可哀想過ぎるだろこれは…」アイドル、過去のプライベート写真流出で活動辞退。法的措置も明かす「潔すぎる」
アイドルグループ・TEAR DROP!の活動を辞退した日彩アリスさんは8月14日、自身のXを更新。プライベートの写真流出騒動について、ファンへ謝罪しました。
【投稿】流出元などに法的措置の準備を
特定メディアに掲載されたプライベートの写真がきっかけで、同グループを脱退する運びとなったようです。「写真については4年ほど前のものであり、活動を始めてからの行動については、皆様の信用を失うものはなかったと自負しております」と、グループ加入前の過去の写真であることを明かし、活動後は真剣に行動していたことを報告しました。
今回の脱退については「過去の自分の行動にけじめをつけ、脱退という形で責任を取る決断をし、自ら申し入れをさせて頂きました」とのこと。また「写真の件に関しましては、掲載メディア及び、写真のリーク元に対して法的措置を取る準備を進めております」と、宣言しています。
コメントでは、「負けるなよ！応援してるからな！」「凄く寂しいし悔しいけど、アリスちゃんに出会えて応援できて本当に幸せでした」「いっぱい元気もらえました！これからも応援してます いっぱい幸せになってね」「ありたんらしい、決断だと思うけど…」「潔すぎるよ」などの声が上がりました。
ほかには、「4年前！？可哀想過ぎるだろこれは…辞めなくていいよ」「加入前のことなら何も辞めんでもいいのに…」と境遇に同情する声も寄せられました。
「負けるなよ！応援してるからな！」「この度は、日頃から応援してくださっている皆様への信頼を失う行為により、多大なる御迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございませんでした」とまず謝罪をした日彩さん。「私個人の行動により、メンバーやファンの皆様にご迷惑をおかけしてしまったことを深く反省しております」と、かなり反省している様子を見せました。
