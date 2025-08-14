¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡TNC¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤ÎÉÍºêÆü¹áÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Ï¤ë¤Ê°¦¤È¤Î¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡¡È¥µ¥¦¥ÊÂç¹¥¤­¡É¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍºê¥¢¥Ê¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤ªËßµÙ¤ß¡¢¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö»ä¤ÏÀèÆü¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤Á¤ã¡¼¤¸¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤µ¤ó¤ÈÌ¾¸Å²°¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£

¡¡¡Ö¤Ï¤ë¤Ê°¦¤µ¤ó¤È¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢½ª»Ï¤ªÊ¢¤¬¤è¤¸¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂçÇú¾Ð¤Ç¤·¤¿¡ª¾Ð¡£¤½¤·¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ëÌóÂ«¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¤Ë¤«¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê°¦¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¤ë¤Ê¤È¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡Ä´Î¿´¤ÊÊüÁ÷Æü¤Ç¤¹¡£8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÄ«11¡§25¡Á2½µ¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÊ¡²¬¤ÎÊý¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥í¥­¥Ý¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¸Å²°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÌµÎÁ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¼¡ª¡×¤ÈÀëÅÁ¤·¤ÆÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£

¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£