「着る服ない問題」→【niko and ...】で解決！ カジュアル派さん必見♡「大優勝ブラウス」

「着る服がない……」と悩んでいるカジュアル派さんにおすすめしたいのは、一枚で着映える【niko and ...（ニコアンド）】のブラウス。テクニックいらずでおしゃれ見え、スポーティにもフェミニンにも振れる着回し力も備わったブラウスは、コーデに迷ったときも頼れる大優勝アイテムと言えるかも。スタッフさんによる着こなし術もぜひ参考にして。

カジュアルコーデをランクアップ！ 主役級に映える大優勝ブラウス

【niko and ...】「2WAYカラービッグロングシャツ」\7,000（税込）

ダボっと着られるシルエットやドロップショルダー、胸元のビッグポケットなど、細部までこだわりを感じられるデザインが特徴。公式オンラインストアによると別注で織り上げたというドビーストライプの「さりげない立体感」で、周りと差がつくカジュアルコーデを楽しめそう。一点投入するだけでおしゃれな雰囲気をまとえるブラウスは、「着る服がない……」そんなときも頼りになりそうです。

秋まで着回し可能！ 最旬スポーティルック

こちらのスタッフさんは、ブラウンベースにピンクのラインが映えるパンツを合わせて、旬のスポーティルックを提案。ブラウスでキレイめに引き寄せることで、いつものカジュアルコーデをランクアップできそう。羽織りとしても使えるので、今から秋までロングシーズン愛用できそうです。

着こなしの幅が広がる！ バンドカラーにもなる2WAY仕様

襟を取り外せば、バンドカラーとしても着用できる2WAY仕様。気分やシーンに合わせたスタイリングを楽しめるのも魅力的。こちらの画像のように、レースパッチワークがフェミニンなスカートを合わせれば、大人可愛いテイストミックスコーデが完成。

袖をキュッとたくし上げてこなれ感アップ

こちらのスタッフさんが「袖口のリブがポイント」とコメントしているように袖口はリブで、袖をたくし上げやすく、こなれ感のある着こなしを楽しめそうなのも嬉しいところ。また、公式オンラインストアによると「ドライタッチとナチュラルな風合いを兼ね備えたこだわりのシャツ生地」で作られているとのこと。着心地の良さを重視したい人にもぴったりの商品です。

