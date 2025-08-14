Mrs. GREEN APPLE最新シングル「夏の影」のリリースを記念してTikTok投稿キャンペーンがスタート
■「夏の影」ジャケット写真のタイトルロゴを使用した、自分だけのオリジナル写真を作れるアイコンメーカーも公開！
Mrs. GREEN APPLEが新曲「夏の影」を8月11日にリリース。これを記念したTikTok投稿キャンペーンがスタートした。
ハッシュタグ「#夏の影」をつけて、今年の夏の思い出を動画、フォトモードでTikTokに投稿すると、Mrs. GREEN APPLEオフィシャルTikTokアカウント（@mga_band_official）から「いいね！」がつけられ、コメント欄に「」がコメントされる他、再投稿やファンスポットライトへのピックアップ、TikTok掲示板への投稿がランダムにされる。
なお、投稿の際にはTikTokで配信されている「夏の影」の紐付けが必要。TikTokでは計3バージョン配信されているので、思い出に合うバージョンを選んで投稿をしてみよう。
また、このキャンペーンに合わせて、「夏の影」のジャケット写真のタイトルロゴを使用した、自分だけのオリジナル写真を作れるアイコンメーカーも公開された。
リリース情報
2025.08.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「夏の影」
「#夏の影」TikTok投稿キャンペーンの詳細はこちら
https://www.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/news/2025-08-14/
「夏の影」アイコンメーカーはこちら
https://play.umusic.com/mga-natsunokage
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com