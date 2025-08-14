クラフトビールやRTD（Ready to Drink）などお酒の選択肢が広がるなかで、自分好みの味を見つけるには、味や香りの違いを客観的に把握するのが近道。本連載では、GetNaviのお酒・グルメアドバイザーを務めるフードコーディネーター・中山秀明氏が、注目商品を実際に試飲し、味の傾向や香りの特徴をチャート形式で可視化。今回はサッポロの2つのビール「銀座ライオンビヤホール スペシャル」と「サッポロ 北海道生ビール」を飲み比べ。

まずは押さえておくべし！ 日本の4大定番ビール「スーパードライ・一番搾り・黒ラベル・プレモル」の味の違いって？

麦芽の甘やかなコクが豊かに感じられるビヤホール的な特別感をただよわせる味わい

サッポロ 銀座ライオンビヤホール スペシャル

アルコール分：5.5％

原材料: 麦芽（外国製造又は国内製造（5%未満））、ホップ

価格: オープン価格

※数量限定発売

ビヤホールで飲む生ビールのおいしさを徹底的に追求し、爽快で飲み飽きることのない飲み口を実現。ほのかな香ばしさと、ほどよい苦みの絶妙なバランス。

サッポロビール 銀座ライオン ビヤホール スペシャル [ 350ml×24本 ] サッポロビール \4,998 （2025/08/12 23:48時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

「シャープな爽快感はありつつも、わりとコク深くて贅沢な方向性の味わいです。飲み口はやわらかく、泡もまろやか。それでいてキリッとした表情もある、好バランスな仕上がりです。

特に、麦芽の甘やかなコクが豊かに感じられ、ヱビスなどのプレミアムビールに近い印象。商品名に「スペシャル」をうたうだけあって、確かに飲んでみるとビヤホール的な特別感をただよわせる味わいです。

原材料も麦芽とホップだけ（厳密には水と酵母もあり）で、スタンダードビールとしてはしっかりめのレシピで造っているはず（※）。おつまみには、ちょっといいソーセージとか専門店の唐揚げなどが、ドンピシャに合いますよ」（中山さん）

※日本の有名スタンダードビールの多くは、原材料に米、コーン、スターチなどを用いることが多い。これらを使うと、すっきりした味になりやすいといわれる。

キレ：1.5 コク：3.5 苦み：2 甘み：3 香り：1.5

しっかりした苦味と、スカッとしたキレも同居した辛口のすっきり系

サッポロ 北海道生ビール

アルコール分：5.5％

原材料: 麦芽（国内製造、外国製造）、ホップ、米、コーン、スターチ

価格: オープン価格

※ファミリーマート限定発売

90年代に愛された味わいを忠実に再現。北海道産の原料を使用し特殊製法で作り上げた、夏の北海道のような爽やかな限定ビール。

「白地に青と金という、缶に使われている色の組み合わせが北海道限定の「サッポロ クラシック」に似ていますが、味わいも近しい方向性を感じます。麦のうまみが豊かでいて、しっかりした苦味と、スカッとしたキレも同居した辛口のすっきり系ですね。

とはいえ決して軽いわけではなく、飲み心地はしっかり。枝豆のように軽めなおつまみから、揚げ物や濃厚な肉料理といったこってり系までカバーしてくれる守備範囲の広さも特徴ですね。日本における「THE ビール」の爽快な魅力を直球で感じられる一本だと思います。ぜひファミチキとともに！」（中山さん）

キレ：3.5 コク：1.5 苦み：2.5 甘み：2 香り：1.5

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 注目のサッポロビール対決！麦芽の甘み「銀座ライオン」VS爽快キレ味「北海道生」専門家が味・香り・おつまみまで徹底比較 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.