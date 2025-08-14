ライブ映像商品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』通常盤特典映像のトレーラー公開
■静岡公演では、まだ休養中だった川島如恵留が観覧！
Travis Japanが、2024年12月にリリースした2ndアルバム『VIIsual』を引っ提げて開催し、全国8都市28公演で約31万人を動員したアリーナツアーの模様を収録したライブ映像作品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』を9月17日にリリース。このたび本作の通常盤の特典映像のトレーラー映像が公開された。
本作は、2024年12月にリリースした2ndアルバム『VIIsual』を引っ提げて開催し、全国8都市28公演で約31万人を動員した同名アリーナツアーの模様を収録した作品。
本作は、完全生産限定盤、初回盤、通常盤の3形態で発売。通常盤の特典ディスクには、リハーサルから8都市での公演までカメラが密着したツアードキュメンタリーを約90分収録。
静岡公演には、まだ休養中だった川島如恵留が公演を観覧しに来ており、その裏側なども収められている。
また定点でダンスを収めた「『Fireflies』グループダンスショット @横浜アリーナ 2025.01.06」「『BO$$Y』グループダンスショット @横浜アリーナ 2025.01.06」も収録。初回プレスには、ポストカードも付属する。
リリース情報
2025.09.17 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/