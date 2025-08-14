本日の【株主優待】情報 (14日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (14日 発表分)



8月14日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



チェンジホールディングス <3962> [東証Ｐ] 決算月【3月】 8/14発表

毎年12月末と6月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト（継続保有期間に応じて7500～1万円分）を年2回贈呈する。



メンタルヘルステクノロジーズ <9218> [東証Ｇ] 決算月【12月】 8/14発表

毎年12月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト1万円分を贈呈する。さらに26年12月末基準日から長期保有特典として、1年以上かつ200株以上保有する株主にはデジタルギフト3000円分を追加で贈呈する。



オプティム <3694> [東証Ｐ] 決算月【3月】 8/14発表（場中）

毎年3月末時点で100株以上を保有する株主に対し、「スマート米」購入の際に利用できる株主優待商品券1500円分を贈呈する。ただし、2025年は株主優待新設記念として9月末時点の100株以上保有株主も対象とする。



■再開 ――――――――――――――



第一屋製パン <2215> [東証Ｓ] 決算月【12月】 8/14発表

対象は毎年12月末時点で100株以上を保有する株主とし、詳細などについては決定次第公表する。



■拡充＆記念優待 ―――――――――



リネットジャパングループ <3556> [東証Ｇ] 決算月【9月】 8/14発表

株主優待制度を拡充。26年2月末から開始する新制度では、毎年2月末と8月末時点で1000株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト1万5000円分を年2回贈呈する。また、創業25周年記念株主優待を実施。26年2月末時点で300株以上を保有する株主に対し、デジタルギフト3万円分を贈呈する。さらに、25年9月末時点で100株以上を保有する株主に黒田武志社長の著書を無料進呈（PDF版の基準日は25年8月～12月の各月末日）する。



■拡充／変更 ―――――――――――



マーケットエンタープライズ <3135> [東証Ｐ] 決算月【6月】 8/14発表

26年12月末基準日から「継続保有期間1年以上」の要件を追加。



オークファン <3674> [東証Ｇ] 決算月【9月】 8/14発表

新制度ではQUOカードPay（予定）を保有株数と保有期間に応じて1000～1万2000円分（従来は800～9000円分）贈呈する。



うるる <3979> [東証Ｇ] 決算月【3月】 8/14発表

9月末割当の1→4の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。



ミンカブ・ジ・インフォノイド <4436> [東証Ｇ] 決算月【3月】 8/14発表

優待品を金融情報サービス「Kabutan（株探）プレミアム」無料クーポンとの交換に一本化。保有株数に応じて4500～4万5000ポイント（1～10ヵ月分のクーポン）を贈呈する。



ユニバーサル園芸社 <6061> [東証Ｓ] 決算月【6月】 8/14発表

12月末基準日のQUOカードを2000円分→3000円分に変更する。また、12月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。新制度では6月末と12月末時点で100株以上を保有する株主に、年間2000～5000円分のQUOカードを贈呈する。



ハルメクホールディングス <7119> [東証Ｇ] 決算月【3月】 8/14発表

株主優待に抽選で当たるハルメク特選優待を追加（対象は100株以上保有株主）。また、保有株数500株以上の選べる優待に「HALMEK up 年間利用権」を追加。



ブシロード <7803> [東証Ｇ] 決算月【6月】 8/14発表

9月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。



石光商事 <2750> [東証Ｓ] 決算月【3月】 8/14発表（場中）

長期保有株主優待制度の優待内容を「2000円相当の自社取扱商品」に変更。



マブチモーター <6592> [東証Ｐ] 決算月【12月】 8/14発表（場中）

12月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。



■廃止 ――――――――――――――



ドラフト <5070> [東証Ｇ] 決算月【12月】 8/14発表

MBO成立を条件に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース

