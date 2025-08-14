2025年8月30日（土）、31日（日）の2日間、『アクセスサッポロ大展示場』にて『北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2025』が開催されます。

画像：株式会社ネオプロジェクト

『北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2025』は、全国各地から最新・人気のキャンピングカーを見て触って体感することができるイベント。

※2024年開催写真画像：株式会社ネオプロジェクト

北海道では初登場の新型モデルも展示予定のため、新たなキャンピングカーと出会える貴重な機会です！

※2024年開催写真画像：株式会社ネオプロジェクト

また、車両展示だけでなく、車両パーツ、アウトドアグッズ、ペットグッズの販売などキャンピングカー以外の楽しみも盛りだくさん！

※2024年開催写真画像：株式会社ネオプロジェクト

大展示場ではキャンピングカーの展示のほかに、欧州・北米などの誰もが一度はあこがれる人気ブランドを一堂に集めた『車展示会』も同時開催されます。普段はなかなか見ることができない輸入車を間近で体感でき、キャンピングカーと比較できる貴重な機会になっています。

詳細情報

北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2025

開催日時：2025年8月30日（土）・31日（日）10:00～17:00

開催場所：北海道札幌市白石区流通センター4丁目3－55 アクセスサッポロ大展示場

※チケット情報など、詳細は公式ホームページをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

最新のキャンピングカーから憧れの輸入車まで、普段はなかなかお目にかかれない車が一堂に集まるなんて、ワクワクしますよね

「次の旅はこんなクルマでしたいな……」なんて、未来の計画をあれこれ妄想してしまいそうです。

文／北海道Likers

【画像・参考】北海道に全国から最新・人気のキャンピングカーが集結！『北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2025』開催決定！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください

