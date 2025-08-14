“北海道初上陸”モデルも！憧れのキャンピングカーと高級輸入車が揃うイベント（札幌市）
2025年8月30日（土）、31日（日）の2日間、『アクセスサッポロ大展示場』にて『北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2025』が開催されます。画像：株式会社ネオプロジェクト
『北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2025』は、全国各地から最新・人気のキャンピングカーを見て触って体感することができるイベント。
北海道では初登場の新型モデルも展示予定のため、新たなキャンピングカーと出会える貴重な機会です！※2024年開催写真
また、車両展示だけでなく、車両パーツ、アウトドアグッズ、ペットグッズの販売などキャンピングカー以外の楽しみも盛りだくさん！※2024年開催写真
大展示場ではキャンピングカーの展示のほかに、欧州・北米などの誰もが一度はあこがれる人気ブランドを一堂に集めた『車展示会』も同時開催されます。普段はなかなか見ることができない輸入車を間近で体感でき、キャンピングカーと比較できる貴重な機会になっています。詳細情報
北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2025
開催日時：2025年8月30日（土）・31日（日）10:00～17:00
開催場所：北海道札幌市白石区流通センター4丁目3－55 アクセスサッポロ大展示場
※チケット情報など、詳細は公式ホームページをご確認ください。北海道Likers編集部のひとこと
最新のキャンピングカーから憧れの輸入車まで、普段はなかなかお目にかかれない車が一堂に集まるなんて、ワクワクしますよね
「次の旅はこんなクルマでしたいな……」なんて、未来の計画をあれこれ妄想してしまいそうです。文／北海道Likers
