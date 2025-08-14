優勝候補同士の一戦を制した多賀少年野球クラブ【写真：橋本健吾】



「マクドナルド・トーナメント」初出場の弘前レッドデビルズは死闘を制す

　学童軟式野球の日本一を決める「高円宮賜杯　第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」の2回戦が14日、新潟県の各球場で行われた。新家スターズ（大阪）は2-4で多賀少年野球クラブ（滋賀）に敗れ、史上初の大会3連覇を逃した。

　優勝候補同士の一戦は多賀に軍配が上がった。3回2死一、三塁から相手投手のボークで先制すると、続く打者が右前適時打を放ち2点を先取した。同点に追いつかれた直後の5回には、右前適時打と押し出し四球で2点を奪い、勝ち越しに成功した。

　最多7回の優勝を誇る長曽根ストロングス（大阪）は6-0で、開催地の東中野山ブルーシャークス（新潟）に勝利。初出場の弘前レッドデビルズ（青森）は9-7（延長8回タイブレーク）で、茎崎ファイターズ（茨城）を破りベスト16進出を決めた。15日は準々決勝進出をかけ、計8試合が行われる。

■試合結果（14日、2回戦）
多賀少年野球クラブ（滋賀）　4-2　新家スターズ（前年度優勝・大阪）
東16丁目フリッパーズ（北海道南）　10-1　越中島ブレーブス（東京第2）
大龍ビッグドラゴンズ（鹿児島）　4-3　明石ボーイズJr.（兵庫）
弘前レッドデビルズ（青森）　9-7　茎崎ファイターズ（茨城）

大坪赤門南波多野球部（佐賀）　6-1　坂祝ホワイトセブン（岐阜）
豊上ジュニアーズ（千葉）　2-1　常磐軟式野球スポーツ少年団（福島）
伊勢田ファイターズ（京都）　9-2　秦スポーツ少年団（高知）
北名古屋ドリームス（愛知）　3-2　上市ベースボールクラブ（富山）

牛島野球スポーツ少年団（秋田）　4-1　志賀学童野球クラブ（石川）
戸尾ファイターズ（長崎）　7-4　西埼玉少年野球（埼玉）
長曽根ストロングス（大阪）　6-0　東中野山ブルーシャークス（開催地・新潟）
不動パイレーツ（東京第1）　9-1　湧別マリナーズ（北海道北）

沖水ジャイアンツ（宮崎）　14-0　田原本南リトルヤンキース（奈良）
旭スポーツ少年団（新潟）　9-2　庄野シリウス（三重）
富谷ストロングスポーツ少年団（宮城）　2-0　江津ジュニアベースボールクラブ（島根）
木屋瀬バンブーズ（福岡）　10-6　越前ニューヒーローズ（福井）（First-Pitch編集部）