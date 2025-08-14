「マクドナルド・トーナメント」初出場の弘前レッドデビルズは死闘を制す

学童軟式野球の日本一を決める「高円宮賜杯 第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」の2回戦が14日、新潟県の各球場で行われた。新家スターズ（大阪）は2-4で多賀少年野球クラブ（滋賀）に敗れ、史上初の大会3連覇を逃した。

優勝候補同士の一戦は多賀に軍配が上がった。3回2死一、三塁から相手投手のボークで先制すると、続く打者が右前適時打を放ち2点を先取した。同点に追いつかれた直後の5回には、右前適時打と押し出し四球で2点を奪い、勝ち越しに成功した。

最多7回の優勝を誇る長曽根ストロングス（大阪）は6-0で、開催地の東中野山ブルーシャークス（新潟）に勝利。初出場の弘前レッドデビルズ（青森）は9-7（延長8回タイブレーク）で、茎崎ファイターズ（茨城）を破りベスト16進出を決めた。15日は準々決勝進出をかけ、計8試合が行われる。

■試合結果（14日、2回戦）

多賀少年野球クラブ（滋賀） 4-2 新家スターズ（前年度優勝・大阪）

東16丁目フリッパーズ（北海道南） 10-1 越中島ブレーブス（東京第2）

大龍ビッグドラゴンズ（鹿児島） 4-3 明石ボーイズJr.（兵庫）

弘前レッドデビルズ（青森） 9-7 茎崎ファイターズ（茨城）

大坪赤門南波多野球部（佐賀） 6-1 坂祝ホワイトセブン（岐阜）

豊上ジュニアーズ（千葉） 2-1 常磐軟式野球スポーツ少年団（福島）

伊勢田ファイターズ（京都） 9-2 秦スポーツ少年団（高知）

北名古屋ドリームス（愛知） 3-2 上市ベースボールクラブ（富山）

牛島野球スポーツ少年団（秋田） 4-1 志賀学童野球クラブ（石川）

戸尾ファイターズ（長崎） 7-4 西埼玉少年野球（埼玉）

長曽根ストロングス（大阪） 6-0 東中野山ブルーシャークス（開催地・新潟）

不動パイレーツ（東京第1） 9-1 湧別マリナーズ（北海道北）

沖水ジャイアンツ（宮崎） 14-0 田原本南リトルヤンキース（奈良）

旭スポーツ少年団（新潟） 9-2 庄野シリウス（三重）

富谷ストロングスポーツ少年団（宮城） 2-0 江津ジュニアベースボールクラブ（島根）

木屋瀬バンブーズ（福岡） 10-6 越前ニューヒーローズ（福井）（First-Pitch編集部）