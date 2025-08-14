元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が14日、X（旧ツイッター）を更新。高校野球、広陵（広島）の暴力問題をめぐり、開星（島根）野々村直通監督（73）の発言について言及した。

野々村監督は仙台育英（宮城）との2回戦で敗れた試合後、同件について聞かれ「陰からものを言うというのはひきょうだよね。うちにも匿名で手紙が来たりするんだけど、名を名乗れってんだよ」などとコメントしていた。

三崎氏は「誹謗中傷する奴は『名を名乗れ』、これはその通りだと思う」と肯定的に捉えた。「袋叩きされるのが怖くて、インフルエンサーは誰も言えないけど、僕が代わりに言います。広陵高校の件は社会全体の集団リンチと化してるよ」と断言。そして「いじめは悪なのは言うまでもない、許してはいけない。でも、社会全体が同じことやってない？違うの？」と投げかけた。

三崎氏の投稿に対し「そうだと思います。社会全体が同じ事をやっている。被害者に勝手に自己投影して自分が可哀想になってる大人達が自己愛の為に騒ぎ立てている図にみえる…自分勝手だなと思う。関係者でもないのに。ちょっと異常だなと」「イジメをきちんと暴行事件として真摯に向き合って居たら起きなかったのだし 先に集団リンチしたのは野球部の子だよ」「校長と高野連の処分が甘々だったのが全てやね」などと書き込まれていた。

野々村監督は他にも「『我こそは出雲の国の野々村であるぞ。いざ尋常に』とね。で、刀を抜いて、相手の刀の長さとかを考えながら戦うじゃないですか。まずスタートで名を名乗れって。で、本当に批判するなら出てこいと。それが武士道でしょう。武士道っていうのは武士じゃなくて、日本人の文化なんですよ。田舎のお百姓さんも武士道を持っているんだ。弱い者をいじめないとか、お年寄りを大事にするとか。そこの人間性が原点でしょ。そうしたらいじめも減る。寮生活もすごく風通しがよくなる」などと語っていた。