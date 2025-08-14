ファミレスで「さっさと料理出せよ！」客の怒鳴り声が → 突然止んだワケ。実は近くにいた女性たちが

ファミレスには、さまざまな層の利用客がおり、なかには周りへの迷惑にお構いなしの自分勝手な困った客もいます。筆者の知人もそんな困った客がいるタイミングに居合わせてしまいました。その大変な状況を収めた素敵な女性たちのお話です。

混雑時に怒鳴り散らすクレーム客

その後、男性は、女性たちの思い切った声かけに押されたのか、ばつの悪そうな様子でお店を後にしました。

女性たちのユーモアと優しさの行動は、私たち親子だけでなくファミレス全体を和やかな空気にしたのでした。

【体験者：30代・女性パート主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

ltnライター：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にltnでヒアリングと執筆を行う。