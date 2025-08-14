飛んでいる虫を見つめる猫→横から見てみると……あまりにも綺麗な『瞳』に1万5000いいね「宝石のように美しい」「すっごい」
虫をじっと見つめる姿がかわいすぎる、猫の「てつお」くん。透き通った瞳がまるで宝石のようで、思わず見惚れてしまう奇跡の横顔がSNSで大反響を呼んでいます。
話題となっているのは、Xアカウント「まりてつ」さんが投稿した、てつおくんが虫を観察している一枚。投稿は19.4万回表示、1.5万いいねを記録しました。「しゃぼん玉みたいなおめめ可愛い」「瞳が宝石のように綺麗」「今日の疲れ吹っ飛んだ」などのコメントが寄せられています。
宝石みたいな瞳に、うっとり…
とある日、てつおくんはお気に入りの水色のカゴの中でまったりしていました。ふと動きを止め、じーっと何かを見つめています。
どうやら空中を飛ぶ虫が気になったようで、てつおくんは夢中でその動きを目で追いかけていました。
そして…その横顔を見た瞬間、思わずドキッとするほどの美しさを見せたといいます。まるでビー玉のように透き通った瞳。水晶のような透明感に、キラリと光るその丸いフォルム…。
「猫の目って、こんなにきれいだったっけ？」Xではそんな感動の声が続出しました。
水色のカゴと、甘えん坊なビッグボーイ
この美しい目の持ち主、まりてつさん宅のてつおくんは、体重5.6kgのビッグボーイで、性格はとっても甘えん坊。水色のカゴが大のお気に入りで、見つけるといつも中にすっぽり入っているのだとか。
他にも、空きダンボールを見ると迷わずIN。ぎゅうぎゅうになっている姿すら可愛いと評判なんです。
猫って、「箱好き」とはよく言われるけれど…てつおくんの場合はサイズを気にせず、とにかく入るのがマイルール。大きな体で箱にちょこんと収まるその姿、愛さずにはいられません。
投稿には、「瞳が宝石みたい」「ビー玉みたいなお目目」といったコメントが殺到。てつおくんの透明な瞳に、多くの人が癒されました。
「まりてつ」さんのXアカウントには、日常の中で見せる2匹の猫たちの愛らしい姿がたくさん投稿されています。
写真・動画提供：Xアカウント「まりてつ」さま
執筆：かなぽん
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。