X（旧Twitter）で話題になっているのは、「にゃーにゃー」と大きな声でおしゃべりしながら近寄ってくる猫の姿です。まるでぶつぶつ文句を言っているような光景は98万回を超えて表示され、7千件を超えるいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『お風呂上がったで～』と声をかけると……】

おしゃべり上手

Xアカウント『@aka_omanju_boys』に投稿されたのは、茶トラ模様の猫さんが大きな声で鳴き続けながら近寄ってくる姿です。この日飼い主さんが、「お風呂上がったで～」と猫さんに声をかけられたところ、廊下の向こうの方から「にゃーにゃー」という高い声が聞こえてきたのだそうです。

最初猫さんは、飼い主さんから見えない位置で声を張り上げていたといいます。飼い主さんがじっと待っていると、ついに猫さんが廊下の角を曲がって姿を現したのだとか。

飼い主さんの姿を確認した猫さんは、急に声を低くして「あうあう…」とつぶやきながら近寄ってきたのだそう。まるでぶつぶつ文句を言いながらも「来てやったぞ」と言っているような猫さんの様子に、飼い主さんは思わず笑ってしまわれたとのことでした。

くつろぐ達人

猫さんはとても甘えん坊で、撫でてもらうのが大好きだといいます。ある時、飼い主さんが、窓際でまったり昼寝をしていた猫さんのおなかを撫でてあげると、猫さんは喉をごろごろ鳴らしながら身体をくねくねさせて喜んでいたのだとか。

ある時は、白黒模様の同居猫さんと一緒に、窓辺のベッドで丸くなってお休みしていることも。マイペースな猫ライフを満喫する姿は、多くの人に癒しと笑いを届け続けてくれています。

投稿には、「最後、『全くもぉ…』って聞こえる」「お風呂で溺れてないか心配してくれていたのかな？」「かわいすぎる」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Xアカウント『@aka_omanju_boys』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@aka_omanju_boys」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。