お部屋のアクセントに！【3COINS】ナチュラルな雰囲気が可愛い♡「新作カーテン」

【3COINS(スリーコインズ)】の豊富なラインナップの中から今回は、冷房効率を高めたり陽射しを遮ったり、さらには“見せたくない”ところをおしゃれにカバーすることもできる「新作カーテン」をご紹介します。

落ち着いた雰囲気なら「ピンストライプスタイルカーテン」

薄いグレーのストライプ柄！ シンプルなデザイン & ナチュラルな雰囲気でお部屋にスッと馴染む「ピンストライプスタイルカーテン」。値段\880（税込）で、カーテンフックにもポールにも付けられるのが嬉しいポイントです。

可愛らしさを演出するなら「パイピングスタイルカーテン」

ブラウンのパイピングとリボン結びがキュートな「パイピングスタイルカーテン」は、\1,100（税込）。上部は二重構造で、ふわりとしたフリル感がアクセントになりお部屋の雰囲気を華やかにしてるはず。紐を結ぶ際に、ガーランドやお気に入りのアイテムをプラスするのもおすすめです。

どちらもサイズは約180 × 100cmで、ネット使用で洗濯機洗い可能です。ぜひ近くの【3COINS】やオンラインストアでチェックして！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N