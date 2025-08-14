この夏うってつけの“ヨアソビ”スポット♡ オトナな夜を過ごせる【Bar＆Music】4選

この夏は、ちょっぴりオトナな夏の夜を楽しみたい♡ そこで今回は、オトナな雰囲気漂う「バー＆ミュージック」を4つご紹介します。本格的なカクテルが味わえるバーや、音楽とともにお酒を楽しめるミュージックバーなど、この夏にぴったりのヨアソビスポットを楽しんでみて！

若者が集う♡ 都内のヨアソビめぐり 夜景や音楽とともにお酒を楽しむ。そんなちょっぴりオトナな夏の夜を存分に楽しむのも、チルの一環♡ みんなが行きたくなる“ヨアソビ”スポットを集めてみました！

Bar

Check! Bar TRIAD（バー トライアド） 「オトナの交流場」とも呼ばれるカジュアルバー。昔の駅をイメージしたおしゃれな店内で、本格的なカクテルを楽しめる。 INFORMATION 住：東京都渋谷区恵比寿西1-4-1 内野ビル4F

☎：03-6416-4177

営：19:00〜翌2:00

休：無休

Instagram：@bar_triad

Check! Bar 松虎 照明を極限まで暗くし、中央の炉に炎が灯るシックで落ち着いた店内。オトナでロマンティックな雰囲気はデートにぴったり。 INFORMATION 住：東京都渋谷区広尾1-16-2 VORT恵比寿II 2F

☎：03-3444-9333

営：月〜土 19:00〜翌4:00、日祝 19:00〜翌3:00

休：無休（臨時休業を除く）

https://www.matsushita-matsutora.com/

Music

Check! Shinjuku Run［Music Fashion Bar］ クラブのようにカジュアルな雰囲気漂う、オトナの遊び場。ファッション、音楽、アートを楽しめるハイブリッドな店内は、どこを切り取ってもおしゃれでフォトジェニック。 INFORMATION 住：東京都新宿区歌舞伎町1-10-3 G3ビル1F

☎：03-6233-7903

営：20:00〜翌4:00（L.O.翌3:00）

休：日曜

Instagram：@run_shinjuku_info

Check! Débris Daikanyama（デブリ ダイカンヤマ） 隠し扉を開けると広がる、オトナの秘密基地のようなミュージックバー。ネオン照明が輝く惑星をイメージした店内で、ハイセンスな音楽とお酒に酔いしれて。 INFORMATION 住：東京都渋谷区代官山町11-12 B1F

☎：03-6416-4334

営：日〜木 19:00〜24:00、金土 19:00〜翌1:00

休：無休

Instagram：@debrisdaikanyama

Ray編集部 エディター 草野咲来