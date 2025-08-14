「stab someone in the back」の意味は？直訳すると怖いけれど…？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「stab someone in the back」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、人間関係を表す言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「（人）を裏切る」でした！
直訳すると「ナイフなどを誰かの背中に刺す」という意味になりますが、「stab someone in the back」には「（人）を裏切る」という意味があります。
「Did you hear that Sarah stabbed Kate in the back last week？」
（先週サラがケイトを裏切ったって聞いた？）
こういったことをする人のことを 「back stabber」と呼ぶそうですよ。
あわせて覚えておいてくださいね。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部