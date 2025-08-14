「stab someone in the back」の意味は？直訳すると怖いけれど…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、人間関係を表す言葉です。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「（人）を裏切る」でした！

直訳すると「ナイフなどを誰かの背中に刺す」という意味になりますが、「stab someone in the back」には「（人）を裏切る」という意味があります。

「Did you hear that Sarah stabbed Kate in the back last week？」

（先週サラがケイトを裏切ったって聞いた？）

こういったことをする人のことを 「back stabber」と呼ぶそうですよ。

あわせて覚えておいてくださいね。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。