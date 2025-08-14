ÌÔÎõ¤Ê»Ä½ë¡Ä¡ÖÌÔ½ëÆü¡×90ÃÏÅÀ°Ê¾å¤Ë¡¢Íè½µ¤Ï´ØÅì¤ÇºÆ¤Ó40¡îÄ¶¤â
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íè½µ¤ÏÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç40¡î¤ËÇ÷¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¬»³¸©¶ÌÌî»Ô¤Ç¤Ï¡¢µ¤²¹37.1¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊQ.¤ªËßµÙ¤ß¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ë¶Ú¥È¥ì¤Ç¤¹¤Í¡×
¤¤ç¤¦¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¾º¡£¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶âÂô¤Î·óÏ»±à¤Ç¤Ï¡¢µìËß¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÌµÎÁ³«±à¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¡ÖÌ¾¸Å²°¤ÎÊý¤¬½ë¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤â½ë¤¤¤È»×¤¦¡×
Á´¹ñ¤Ç¿¿²ÆÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï600ÃÏÅÀ¤òÄ¶¤¨¡¢ÌÔ½ëÆü¤Ï90ÃÏÅÀ°Ê¾å¤Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¡¢Á´¹ñ¤Ç°ìÈÖ½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¹âÃÎ¸©¤Î»ÍËü½½»Ô¤Ç¡¢37.6¡î¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´é¤äÂÎ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Á´¿È¡¢¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¶¥é¥¶¥é¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤¤¡£³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
µ¼Ô
¡ÖÁ´¿È¤Ë¤¹¤¹¤òÅÉ¤ê¡¢µ´¤ËÊ±¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤¤Ãæ¡¢º£¤«¤éÄ®¤òÎý¤êÊâ¤¤Þ¤¹¡×
Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤«¤éÅÁ¤ï¤ë´ñº×¡ÖËß¹Ë±È¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªËß¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Îº×¤ê¡£ÂÎ¤ò¿¿¤Ã¹õ¤ËÅÉ¤ê¡¢µ´¤ËÊ±¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¹Ë¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤éÎý¤êÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½µËö¤ÏÆü¤ËÆü¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÆÃ¤ËÍè½µ¤ÏÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç40¡î¤ËÇ÷¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£