お笑いコンビ「はんにゃ.」の川島章良の元妻で、ブロガーの川島菜月さん（35）が、発達相談に通う5歳・長男への対応を明かし、反響を呼んでいる。

2015年に章良と結婚し、10歳の長女・きあちゃんと5歳の長男・きっぺいくんの育児に奮闘している菜月さん。2025年7月22日、離婚したことを報告していた。離婚後も子どもたちとの日常を発信しており、8月1日のブログではきっぺいくんの癇癪がすごいため、およそ2年前から発達の相談に行っていることを公表。担当者の言葉に救われたことを明かしていた。「きょう、担当の方に遊んでもらってるとき、いい笑顔していて…『お母さん、愛情もって上手に育ててますね！本当の吉平くんはこの姿なんですよ。』って言ってもらって、本当の姿は優しいときなんだと思えた。」「1番最初に相談に行ったときなんて『たぶん私の育て方が悪いんです』って目に涙溜めて言っちゃって、病みに病んでいたから…。そう思うと私も1歩ずつ成長できてる」

12日の更新でも、朝から不機嫌だったというきっぺいくんへの対応を明かしている。「不機嫌から1日がスタートしました。俺様…きょうは少し虫の居所が悪そうです。前までの私は『はあー、今日…こんな感じか』ってため息を吐くことがあったけど、今ではお膝にのせて私がむいたみかんを私が食べさせるという…甘々タイムで乗り切っております。いつだって愛されて当たり前が前提にあるから」とつづっている。

この投稿には「そういう考え方ができる菜月さん本当にステキです」「優しい菜月お母さんの元に生まれてきたきっぺいくんは幸せ者ですね」などのコメントが寄せられている。