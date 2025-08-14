Photo: もぎひでみ

これなら指の間が痛くならない。

シューズラックがパンパンなので、今年はサンダルを買わないぞ！と思っていたんですが、モンベルでお手頃なサンダルを見つけたので、ついつい購入してしまいました。

Screenshots: mont-bell 赤丸の場所から入れます

モンベルのオンラインショップには｢ファクトリー・アウトレット｣があって、高品質なアイテムをオトクな価格で買うことができるんです。ページには以下のように説明文が記載されています。

カラーやデザインの変更でカタログには載らなくなったアウトドアウェア、アウトドアギア、登山用品が中心です。ディスカウント価格で販売していますので、いいものをより手ごろな価格でお買い求めいただけます。

Photo: もぎひでみ

私が購入したのは定番｢ソックオンサンダル｣の、TN（タン）のLサイズ（現在Lサイズは品切れのようです）。価格は3,080円（税込）と、定価の4,290円（税込）よりもかなりおトク。

Photo: もぎひでみ サンダルよりもシワシワなショーツが目立ってる…

ソックスのままでも履ける特殊な鼻緒が特徴で、ビーチサンダル感覚の気軽さが魅力。

私は普段26〜26.5cmを履いていて、Lサイズ（26.5〜27.5cm）だと少し余裕がありますが、以前履いていたMサイズ（25〜26cm）のソックオンサンダルは鼻緒が足の甲に当たって痛かったので、これが適正サイズのようです。

基本的には近所に出かけるときに履いていますが、旅行先やキャンプに持っていってスリッパ代わりにするのもよさそう。これからバシバシ活用します。