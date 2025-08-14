令和のグラビアクイーンとして注目を集めるグラドル・沢美沙樹さんがヤングアニマルWeb（白泉社）に初登場しました。



【写真】今春まで高校生だった沢美沙樹さん

沢さんはミスマガジン2024でベスト16入りを果たし、2025年1月に本格的にグラビアデビューしたばかり。今回のグラビアでは、定番の三角ビキニやマイクロビキニ、透け感のあるランジェリーを着こなし、癒しとセクシーさを併せ持つ多彩なカットを展開。ピンクの水着で18歳らしいフレッシュなあどけなさを見せつつ、92センチのバストを手で持ち上げるポーズを披露しました。誘惑するような上目遣いで階段の手すりにバストを押し付ける姿や、極小三角ビキニでベッドの上でポーズを決める姿は必見です。



【沢美沙樹さんプロフィール】

さわみさき 18歳 2006年10月18日生まれ 東京都出身 T158・B92W60H90 高校3年生で初めてエントリーしたミスマガジン2024でベスト16に選出。受賞は逃すものの各誌でグラビア掲載が続き、圧倒的ボディの新人として注目を集めている。最新情報は、公式X（@misaki_sawa_）、公式Instagram（@misaki_sawasan）