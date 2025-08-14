¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤È¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¤¬FLASH½éÅÐ¾ì¡¡¥¯¡¼¥ë¤ÊÈþËÆ¤È¿§Çò¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê
µÈ²¬ÈþÊæ¤µ¤ó¡¢ºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¡¢º´¡¹ÌÚË¨¹á¤µ¤ó¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎºÇ¹âÊö¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Î¡Ö24-25¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¤µ¤«¤¤¤æ¤ê¤ä¤µ¤ó¤¬FLASH8·î5ÆüÈ¯Çä¹æ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¹æ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿·¾Â´õ¶õ¤µ¤ó¤â½éÅÐ¾ì¡£µ±¤¯¤è¤¦¤Ê¿§ÇòÈþ¥Ü¥Ç¥£¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¾Â´õ¶õ¤µ¤ó¤âFLASH½éÅÐ¾ì
¤½¤ÎÇ¯¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëºÇ¹âÊö¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤µ¤«¤¤¤µ¤ó¡£2021Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SUPER GT ¡¦ TGR TEAM au TOM¡ÇS¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥É¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÁ±ÅÔ¤Î¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÖZENTsweeties¡×¤Ë½êÂ°¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¡¦OHLINS LADY¤Ê¤É¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯3ÂåÌÜ¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä³ÊÆ®µ»¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
FLASH¤Ç¤Ï5¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡¢¶ÑÀ°¤¬¤È¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÁÇÈ©¤òÈäÏª¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼«Á³ÂÎ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¹æ¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿·¾Â´õ¶õ¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤È©¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤¬5¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥ÇÏ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤ò»ý¤ÄÈà½÷¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«ÇÏ¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤µ¤«¤¤¤æ¤ê¤ä¡¡26ºÐ¡¡1998Ç¯11·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡¡T168¡¦B87W59H87¡¡2021Ç¯¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡ÖZENTsweeties2025¡×¡ÖOHLINS LADY¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2025Ç¯¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼24-25¡×¤Ëµ±¤¯¡£¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó°Ê³°¤Ë¤â¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ä¡¢3ÂåÌÜ¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@s2l02ls2¡Ë¤Ë¤Æ
¡Ú¿·¾Â´õ¶õ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤Ë¤¤¤Ì¤Þ¤¤½¤é¡¡25ºÐ¡¡1999Ç¯10·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡T161¡¡2013Ç¯9·î¤Ë¥Ï¥í¥×¥í¸¦½¤À¸¤Ë²ÃÆþ¡£2017Ç¯£²·î¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2023Ç¯11·î¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼2ÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£2024Ç¯6·î¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¡£¼ñÌ£¤Ï¿À¼Ò½ä¤ê¤È¶¥ÁöÇÏ¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£µþÅÔ¤Îµ®Á¥¿À¼Ò¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£8·î¤è¤ê¡¢²ÆìÈ¯¤Î²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÁ´Â®ÎÏMUSIC¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡¢³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢ËÜ¿ÍSNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X(@Kisora_Niinuma_)¡¢Instagram(@kisora_niinuma.official)¤Ë¤Æ