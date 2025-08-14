娘の嫌いな体勢を強要され、案の定の大泣き、親もへとへと｜どうなる発語ほぼなし一歳半検診【ママリ】

この漫画は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが描いた、1歳半健診の日のエピソードです。娘の発語がゆっくりなことや、人見知りの強さが気になり、日々モヤモヤと不安を抱えていた綾永さん。そんな中で迎えた、緊張の1歳半健診。「このままで大丈夫なのかな？」という思いを抱えながら、健診に臨む綾永さんの心の揺れが丁寧に描かれています。『どうなる発語ほぼなし一歳半検診』第7話をごらんください。

検診がどんどん続きます。歯科検診や栄養指導など、次から次へと見知らぬ場所で初めての人と会うことに。一度落ち着かせてあげたいけど、それも叶わず…。綾永さんの娘はどんどん機嫌が悪くなってしまいます。

歯科検診の順番待ちをしていると、中から他の子の泣き声が聞こえてきます。これはきっとわが子も例外なく泣くだろうと、すでに絶望気味です…。

押さえつけられることが大嫌いな娘。案の定ギャン泣きでした。なんとか検診を終えることができましたが、なかなか泣き止む気配がなさそうです。

スムーズに検診が進んでしまい、娘を落ち着かせる時間がない綾永さん。押さえたり、宥めたりして綾永さんも披露こんぱいです…。



苦肉の策として準備をしておいたシール作戦に出た綾永さん。功を奏してどうにか泣き止んでくれてほっ。身体計測も無事に乗り越えたいところですね。

親として不安に思うことは当然のこと

このお話は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが体験した1歳半健診の様子を描いたものです。娘の発語の遅れや人見知りの強さが気になっていた綾永さん。検診当日は、「何か指摘されるのでは」と心配しつつも、まずは場所見知りの娘さんがスムーズに受けられるかどうかが気がかりだったそうです。



実際の健診では、やはり不安が的中。思いがけずつらい気持ちになる場面もあったようです。子どもの発達や成長には個人差があると、頭ではわかっていても、親であれば少なからず不安を抱えるものですよね。特に、周囲の子と比べてしまい、「うちの子は大丈夫かな…」と悩むこともあるでしょう。



この作品には、子どものことを思うあまり、どうしても不安を抱えてしまう親の気持ちがリアルに描かれています。読みながら「わかる」と共感せずにはいられません。



それでも、わが子のために日々向き合っていること自体が、すでに立派なこと。「今できることをしている自分を、ぜひ肯定してあげてほしい」そんな優しいメッセージが込められたエピソードです。

