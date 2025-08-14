»Ð¤Ï¸Ä¿Í3Ï¢ÇÆ¡Ä¸Å²ìÎ¶Ç·²ð¡ÊÊ¡²¬¡¦ÆîÃÞ¡Ë¤¬60¥¥íµé½éV¡¡66¥¥íµé¡¦ÅÄÃæÎ¶´õ¡Êº´²ì¾¦¡Ë¤âÄ¹·»¤ËÂ³¤¯V¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ½ÀÆ»ÃË»Ò¡Û
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ï14Æü¡¢²¬»³»Ô¤Î¥¸¥Ã¥×¥¢¥ê¡¼¥Ê²¬»³¤Ç½ÀÆ»ÃË»Ò¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ç60¥¥íµé¤Î¸Å²ìÎ¶Ç·²ð¡ÊÊ¡²¬¡¦ÆîÃÞ2Ç¯¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½é½Ð¾ì¤Î¸Å²ì¤Ï¶¶´Ö¿´ÃÈ¡ÊÏÂ²Î»³¡¦½é¼Ç¶¶ËÜ3Ç¯¡Ë¤È¤Î·è¾¡¤Ç¡¢ÏÓ¤Ò¤·¤®½½»ú¸Ç¤á¤Ë¤è¤ë°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢6»î¹çÃæ5»î¹ç¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡£2017¡Á19Ç¯¤Ë½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÆîÃÞ½Ð¿È¤Î»Ð¡¦¸Å²ì¼ãºÚ¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡66¥¥íµé¤ÏÅÄÃæÎ¶´õ¡Êº´²ì¾¦3Ç¯¡Ë¤¬½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£·»2¿Í¤È¤Î3¿Í·»Äï¤Ç¡¢Æ±¹»3Ç¯»þ¤ËÆ±¤¸³¬µé¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÀ©¤·¤¿Ä¹·»¤ÎÎ¶ÇÏ¡ÊJES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ë¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡73¥¥íµé¤Ï»°¥ÄÀÐ·ÃæÆ¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ3Ç¯¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎÀï¤Ï·è¾¡¤Ç¹ñ»Î´Ü¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬ºë¶Ì±É¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê18ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ú¸Å²ìÎ¶Ç·²ð¤Îº£Âç²ñ¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡Û
¡¡²óÀï¡¡¡¡¡¡·è¤Þ¤êµ»¡¡¡¡¡¡Áê¡¡¡¡¼ê¡Ê¹»Ì¾¡Ë
1²óÀï¡¡ÏÓ¤Ò¤·¤®½½»ú¸Ç¤á¡¡ÀÐ°æÀ²ºÚ¡ÊÁÒµÈËÌ¡Ë
2²óÀï¡¡Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ú¡¡»³ÅÄ¡¡¿´¡ÊÅì³¤Âç»¥ËÚ¡Ë
3²óÀï¡¡¾®¡¡Æâ¡¡¡¡´¢¡¡¤ê¡¡Ê¿°æ¹ëµ±¡ÊÄ¹ºêÆüÂç¡Ë
4²óÀï¡¡¾å¡¡»Í¡¡Êý¡¡¸Ç¤á¡¡ÃÓÆâÍë´ð¡ÊÇò鷗ÂçÂÍø¡Ë
½à·è¾¡¡¡Âç¡¡Æâ¡¡¡¡ÊÖ¡¡¤·¡¡°ËÌî¾¢Ïº¡ÊÅì³¤Âç¹ÃÉÜ¡Ë
·è¡¡¾¡¡¡ÏÓ¤Ò¤·¤®½½»ú¸Ç¤á¡¡¶¶´Ö¿´ÃÈ¡Ê½é¼Ç¶¶ËÜ¡Ë