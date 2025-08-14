50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÅß¥½¥Ê¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢°¦Ì¼¤È¤ÎàÊìÌ¼á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥´¥¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¤¨¡¼¥Ã¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿Ì¼¤µ¤ó¤¬¡×
°¦Ì¼Êú¤Èù¾Ð¤ß
¡¡2000Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿50ºÐ¤Î´Ú¹ñ½÷Í¥¤¬Ì¼¤È¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡×(2003Ç¯)¤Ë¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡£Ì¼¤òÊú¤¤¤ÆÍ¼Êë¤ì¤Î¶õ¤ò¸«¤ë»Ñ¤ä¡¢¥è¥Ã¥È¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢º½ÉÍ¤Ç´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤²¤ÊÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¼¥Ã¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿Ì¼¤µ¤ó¤¬¥¹¥´¥¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡ÖÆî¤ÎÅç¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖËÜÅö¤ËÊìÌ¼¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¾îÍÍ¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ÎÎ¹¹Ô¤«¤Ê¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç!!¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖåºÎï¤À¤Ê ·Ê¿§¤â¥¸¥¦¤µ¤ó¤â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Ï2018Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£20Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£